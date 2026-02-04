Albiste izango dira: Santa Ageda bezpera, sare sozialak adingabeei debekatzea eta pentsioei buruzko dekretua
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko otsailaren 4an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Santa Ageda bezpera: Gaurko egunez, ohitura da kalera kantuan ateratzea Euskal Herriko zenbait tokitan. Lurra kolpatuz, natura esnatzea du helburu, hain zuzen ere, kalez kale, koplak abestera irteten direnek. Arratiako abesbatzak, esaterako, Bilboko kaleak zeharkatzen ditu urtero, goizeko lehen ordutik gauera arte.
- Sare sozialen debekua adingabeei: Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak iragarri du Espainiako legeak aldatuko dituela sare sozialen exekutiboek legez kanpoko eta gorroto edukien ardura izan dezaten. Gainera, Sanchezek aurreratu du Espainiak sare sozialetan sartzea debekatuko diela 16 urtetik beherakoei.
- Pentsioei buruzko dekretua: Kotizaziopeko pentsioak % 2,7 igoko dira, gutxienekoak % 7 baino gehiago, eta familia-kargak dituzten alargunentzako pentsioak, kotizazio gabekoak eta Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera % 11,4 igoko dira. Igoera horiek lege-dekretu batean jaso dira, banandurik, eta azkenean "gizarte-ezkutua" deitutakotik bereizi da, eta Kongresuan onartuta, pentsiodunen erosahalmena bermatu nahi da.
Eskolak bertan behera, 3000 lagun ebakuatuta eta errepide anitz itxita Andaluzian, Leonardo ekaitzaren ondorioz
Cadiz alerta gorrian dago euriteengatik. Mendilerroek eta urpean gera daitezkeen guneek bereziki piztu dute kezka. Hori dela eta, UME Larrialdietarako Unitate Militarrak meatzaritzako baltsei eusteko eta hainbat tokitan uretako eta lurreko erreskateak egiteko lan egingo du.
Artxandako tunela itxi dute sei hilabeterako Ugasko eta Txorierri artean, azpiegitura berritzeko lanak egiteko
Denbora horretan, Bilbo eta Txorierri arteko lotura bermatuta egongo da lehen tunelaren bitartez, baita Enekuriko eta Egirletako ohiko sarbideen bitartez ere. lanen helburua azpiegituraren segurtasuna, efizientzia eta jasangarritasuna indartzea izango da, eta guztira ia 13 miloi euroko inbertsioa aurreikusi da.
Urtero 16.000 minbizi-kasu berri diagnostikatzen dira Euskadin, baina biziraupena % 57tik gorakoa da
Bularreko minbizia edo prostatakoa dira gehien gainditzen direnak, bost urtera % 75 eta % 85 bitarteko biziraupenarekin. Halaber, haurren minbiziaren biziraupenak ere hobera egin du: 15 urtetik beherakoek % 80 inguruko biziraupen-tasak dituzte, Osakidetzaren datuen arabera.
Hiru ibilgailuk talka egin dute eta auto-ilara luzeak sortu dira Avanzadan, Erandiorako noranzkoan
Istripuaren ondorioz, BI-637 errepideko errei bat itxi behar izan dute, Leioa parean, egunero trafiko handia duen tarte batean.
Makilak hartuta kopla kantari aterako dira gaur Euskal Herriko hainbat txokotan, Santa Ageda bezperan
Euskal jantzi tradizionalez jantzita eta makilak eskuan, kalez kale koplak kantatzera aterako dira lurra esnatzeko helburuarekin.
Blusa eta nesken kalejiraren ibilbidea moldatzea proposatu du Gasteizko Udalak, segurtasun arrazoiengatik
Andre Mari Zuriaren plazan hasi eta bukatuko den ibilbide zirkularra jarri du mahai gainean Udalak. Orain, kuadrillek hilabeteko epea dute proposamena aztertu eta ekarpenak egiteko.
Adituek ongi ikusten dute 16 urtetik beherakoei sare sozialak debekatzea
Psikologo eta pedagogoentzat erreferentziazko adin bat izatea onuragarria da, nahiz eta argi duten ez dela erraza izango debekua betetzea. Kalean, berriz, denetariko iritziak daude, baina askorentzat debekuak ez du arazoa konponduko.
Iraungitako txertoa jaso zuten 23 pertsonari txerto hexabalentea jarri diete berriro
Alberto Martinez Osasun sailburuak azaldu duenez, iraungitako txerto hexabalentea 29 pertsona gehiagori jarri ote zitzaien ikertzen ari dira, baina erregistroan egindako akatsak izan daitezkeela aurreratu du. Dena den, txertoen intzidentzia "bideratuta" dagoela eta orain gertaturikoa argitzea falta dela adierazi du.
Hiru pertsona atxilotu dituzte Obanosen, horietako bat larri zaurituta, etxebizitza batean izandako leherketa batean
Lehen hipotesien arabera, hiru atxilotuak leherketa eragin duen osagairen bat manipulatzen ari ziren.