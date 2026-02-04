TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Santa Ageda bezpera, sare sozialak adingabeei debekatzea eta pentsioei buruzko dekretua

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

SAnta Águeda en Vitoria
Santa Ageda korua Gasteizen. Argazkia: EITB
EITB

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko otsailaren 4an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Santa Ageda bezpera: Gaurko egunez, ohitura da kalera kantuan ateratzea Euskal Herriko zenbait tokitan. Lurra kolpatuz, natura esnatzea du helburu, hain zuzen ere, kalez kale, koplak abestera irteten direnek. Arratiako abesbatzak, esaterako, Bilboko kaleak zeharkatzen ditu urtero, goizeko lehen ordutik gauera arte. 

- Sare sozialen debekua adingabeei: Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak iragarri du Espainiako legeak aldatuko dituela sare sozialen exekutiboek legez kanpoko eta gorroto edukien ardura izan dezaten. Gainera, Sanchezek aurreratu du Espainiak sare sozialetan sartzea debekatuko diela 16 urtetik beherakoei.

- Pentsioei buruzko dekretua: Kotizaziopeko pentsioak % 2,7 igoko dira, gutxienekoak % 7 baino gehiago, eta familia-kargak dituzten alargunentzako pentsioak, kotizazio gabekoak eta Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera % 11,4 igoko dira. Igoera horiek lege-dekretu batean jaso dira, banandurik, eta azkenean "gizarte-ezkutua" deitutakotik bereizi da, eta Kongresuan onartuta, pentsiodunen erosahalmena bermatu nahi da.

