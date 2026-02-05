Impactantes imágenes aéreas de Grazalema: un pueblo entero rodeado de cascadas

Las lluvias han dejado acumulaciones de hasta 700 litros por metro cuadrado en las últimas horas en Grazalema (Cádiz). En este vídeo facilitado por la Guardia Civil se puede ver cómo avanza el agua por la Sierra de Grazalema, generando impresionantes cascadas. Las autoridades han ordenado el desalojo preventivo total de la localidad gaditana, de unos 1500 habitantes, ante los riesgos provocados por las intensas lluvias.