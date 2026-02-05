Impactantes imágenes aéreas de Grazalema: un pueblo entero rodeado de cascadas
Las lluvias han dejado acumulaciones de hasta 700 litros por metro cuadrado en las últimas horas en Grazalema (Cádiz). En este vídeo facilitado por la Guardia Civil se puede ver cómo avanza el agua por la Sierra de Grazalema, generando impresionantes cascadas. Las autoridades han ordenado el desalojo preventivo total de la localidad gaditana, de unos 1500 habitantes, ante los riesgos provocados por las intensas lluvias.
Ordenan el desalojo total de Grazalema: Agua saliendo de los enchufes, suelos levantados y casas convertidas en ríos por el paso de la borrasca Leonardo
La borrasca Leonardo está golpeando con extrema dureza en Andalacía, especialmente en la provincia de Cádiz. Buena prueba de ello es que en muchas viviendas de Grazalema está saliendo agua de los enchufes y cayendo como si de una cascada se tratase.
El paso de la borrasca Leonardo sigue azotando Andalucía con más de 3500 personas desalojadas
Este jueves continúa el operativo para buscar a la mujer que cayó al río en Sayalonga (Málaga). Desde la llegada de la borrasca 'Leonardo' el pasado lunes, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha gestionado más de 2231 incidencias, y, por ejemplo, en el municipio de Grazalema (Cádiz) se han acumulado 575,3 litros por metro cuadrado en 24 horas.
Grazalema desaloja a vecinos próximos a una presa y está en "máxima alerta"
Los vecinos de la zona de Ribera de Gaidovar, en el término municipal de Grazalema (Cádiz), están siendo desalojados de manera preventiva por las altas cotas de agua que está alcanzando la presa del Fresnillo debido a las intensas lluvias caídas, que han llegado a 478 litros por metro cuadrado.
