Una mujer herida muy grave en un choque de un turismo y un camión en la N-121, en Bardenas

Una mujer de 32 años ha resultado herida de carácter muy grave en una colisión frontal entre un camión, que ha ardido, y un turismo a la altura del kilómetro 66 de la N-121, en el término municipal de Bardenas Reales.

Como consecuencia de la colisión, el camión ha ardido por completo, aunque el conductor ha podido salir del vehículo y ha resultado ileso. Por su parte, la mujer, de 32 años y vecina de Tudela, ha quedado atrapada en su coche y ha tenido que ser liberada por los bomberos, informa el 112-SOS-Navarra.

Posteriormente, ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, por la ambulancia medicalizada, donde ha quedado ingresada con politraumatismos de pronóstico muy grave.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 17:50 horas del jueves y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos de los parques de Peralta, Tafalla y Tudela, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), un equipo médico de Caparroso y patrullas de la Policía Foral y de la Guardia Civil.

La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, ha indicado, por su parte que las pruebas de alcoholemia y drogas practicadas al conductor del camión han arrojado resultado negativo.

La carretera ha quedado cortada en el punto del accidente, estableciéndose cortes y regulación del tráfico mientras se realizaban las labores de atención, retirada de los vehículos y limpieza de la vía.

La investigación y la instrucción de las diligencias han sido asumidas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra con la colaboración de patrullas de seguridad ciudadana.