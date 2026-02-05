Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Una mujer herida muy grave en un choque de un turismo y un camión en la N-121, en Bardenas

Como consecuencia de la colisión, el camión ha ardido por completo, aunque el conductor ha podido salir del vehículo y ha resultado ileso. Por su parte, la mujer, de 32 años y vecina de Tudela, ha quedado atrapada en su coche y ha tenido que ser liberada por los bomberos, informa el 112-SOS-Navarra.
Actuación de los bomberos.
Euskaraz irakurri: Emakume bat oso larri zauritu da N-121 errepidean, Bardean, auto batek eta kamioi batek elkar jota
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Una mujer de 32 años ha resultado herida de carácter muy grave en una colisión frontal entre un camión, que ha ardido, y un turismo a la altura del kilómetro 66 de la N-121, en el término municipal de Bardenas Reales.

Como consecuencia de la colisión, el camión ha ardido por completo, aunque el conductor ha podido salir del vehículo y ha resultado ileso. Por su parte, la mujer, de 32 años y vecina de Tudela, ha quedado atrapada en su coche y ha tenido que ser liberada por los bomberos, informa el 112-SOS-Navarra.

Posteriormente, ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, por la ambulancia medicalizada, donde ha quedado ingresada con politraumatismos de pronóstico muy grave.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 17:50 horas del jueves y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos de los parques de Peralta, Tafalla y Tudela, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), un equipo médico de Caparroso y patrullas de la Policía Foral y de la Guardia Civil. 

La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, ha indicado, por su parte que las pruebas de alcoholemia y drogas practicadas al conductor del camión han arrojado resultado negativo.

La carretera ha quedado cortada en el punto del accidente, estableciéndose cortes y regulación del tráfico mientras se realizaban las labores de atención, retirada de los vehículos y limpieza de la vía.

La investigación y la instrucción de las diligencias han sido asumidas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra con la colaboración de patrullas de seguridad ciudadana.

Navarra Accidentes de Tráfico Bomberos Sociedad

Te puede interesar

grazalema andaluzia uholdeak inundaciones
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Impactantes imágenes aéreas de Grazalema: un pueblo entero rodeado de cascadas

Las lluvias han dejado acumulaciones de hasta 700 litros por metro cuadrado en las últimas horas en Grazalema (Cádiz). En este vídeo facilitado por la Guardia Civil se puede ver cómo avanza el agua por la Sierra de Grazalema, generando impresionantes cascadas. Las autoridades han ordenado el desalojo preventivo total de la localidad gaditana, de unos 1500 habitantes, ante los riesgos provocados por las intensas lluvias. 

llamadas deiak telefonoa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Las llamadas comerciales usarán una numeración de 9 dígitos con el prefijo 400

Además, las llamadas de atención al cliente solo podrán efectuarse desde los números cortos específicamente atribuidos para ello, los rangos gratuitos (800 y 900) o los números geográficos. Así lo recogen las dos resoluciones publicadas este miércoles por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que serán sometidas a trámite de audiencia.
Cargar más
Publicidad
X