Emakume bat oso larri zauritu da N-121 errepidean, Bardean, auto batek eta kamioi batek elkar jota

Talkaren ondorioz, kamioia erabat erre da, baina gidaria ibilgailutik atera ahal izan da eta onik atera da. Autoko gidaria, aldiz, 32 urteko Tuterako bizilaguna, autoan harrapatuta geratu da eta suhiltzaileek askatu behar izan dute, 112-SOS-Nafarroak jakinarazi duenez.

Agentziak | EITB

32 urteko emakume bat oso larri zauritu da gidatzen zuen autoak eta kamioi batek aurrez aurre talka eginda, N-121 errepideko 66. kilometroan, Bardean.

Talkaren ondorioz, kamioia erabat erre da, baina gidaria ibilgailutik atera ahal izan da eta onik atera da. Autoko gidaria, aldiz, 32 urteko Tuterako bizilaguna, autoan harrapatuta geratu da eta suhiltzaileek askatu behar izan dute, 112-SOS-Nafarroak jakinarazi duenez.

Ondoren, anbulantzia medikalizatuak Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman du, Iruñera, eta bertan ospitaleratu dute, politraumatismo oso larriekin.

SOS Nafarroa 112 Larrialdiak Kudeatzeko Zentroak 17:50ean jaso du istripuaren abisua, eta Azkoiengo, Tafallako eta Tuterako parkeetako suhiltzaileak, bizi-euskarri aurreratuko anbulantzia bat (medikalizatua), Caparrosoko mediku-talde bat eta Foruzaingoaren eta Guardia Zibilaren patruilak bidali ditu bertara. 

Guardia Zibilak adierazi duenez, kamioiaren gidariari egindako alkoholemia- eta droga-probek emaitza negatiboa eman dute.

Errepidea moztuta geratu da istripuaren lekuan, eta zirkulazioa eten eta erregulatu egin da, zauritua artatzen, ibilgailuak kentzen eta bidea garbitzen zuten bitartean.

Nafarroako Guardia Zibilaren Trafiko Elkarteak hartu du bere gain eginbideen ikerketa eta instrukzioa, herritarren segurtasunerako patruilen laguntzarekin.

