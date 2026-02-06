Tráfico
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un accidente entre tres turismos y un camión provoca retenciones kilométricas en el corredor del Txorierri

En el accidente tres personas han resultado heridas, según ha informado la Ertzaintza a orain.eus. Dos carriles en sentido San Sebastián permenecen cortados a esta hora (15:50 horas) y las retenciones llegan hasta la BI-10 (antigua A-8).

istripua barakaldo
Euskaraz irakurri: Bilbo Handia kolapsatuta, zauritu larririk eragin ez duten hiru istripuren ondorioz
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La tarde está siendo complicada en las carreteras vizcaínas, especialmente en Bilbao y alrededores. La Ertzaintza ha informado a orain.eus de que la situación en las carreteras se ha complicado principalmente por tres accidentes.

Uno de los siniestros ha tenido lugar en el corredor del Txorierri, y dos carriles de la carretera BI-30 continúan a esta hora (16:50 horas) cortados en sentido San Sebastián, lo que ha provocado retenciones de 6 kilómetros, que llegan hasta la BI-10 (antigua A-8), a la altura del Valle de Trapagarán.

El accidente ha ocurrido a la altura de Zamudio. Tres turismos y un camión han colisionado y tres personas han resultado heridas. 

En Arrontegi también reinaba el caos a primera hora de la tarde, aunque para las 15:30 la circulación ha vuelto a la normalidad.

Accidentes de Tráfico Bilbao Autopista A8 Corredor del Txorierri Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X