Un accidente entre tres turismos y un camión provoca retenciones kilométricas en el corredor del Txorierri

La tarde está siendo complicada en las carreteras vizcaínas, especialmente en Bilbao y alrededores. La Ertzaintza ha informado a orain.eus de que la situación en las carreteras se ha complicado principalmente por tres accidentes.

Uno de los siniestros ha tenido lugar en el corredor del Txorierri, y dos carriles de la carretera BI-30 continúan a esta hora (16:50 horas) cortados en sentido San Sebastián, lo que ha provocado retenciones de 6 kilómetros, que llegan hasta la BI-10 (antigua A-8), a la altura del Valle de Trapagarán.

El accidente ha ocurrido a la altura de Zamudio. Tres turismos y un camión han colisionado y tres personas han resultado heridas.

En Arrontegi también reinaba el caos a primera hora de la tarde, aunque para las 15:30 la circulación ha vuelto a la normalidad.