6 kilometrorainoko auto ilarak sortu dira Txorierriko igarobidean, hiru autok eta kamioi batek talka egin ostean
Istripuaren ondorioz, bi errei itxi dituzte Donostiarako noranzkoan, eta ilarak BI-10 errepideraino iritsi dira.
Arratsalde korapilatsua izaten ari da Bizkaiko errepideetan, bereziki Bilbon eta inguruetan. Ertzaintzak orain.eus-i jakinarazi dionez, hiru istripuren ondorioz zaildu da errepideetako egoera.
Txorierriko igarobidean gertatu da arazo gehien sortu dituen ezbeharra. Hiru autok eta kamioi batek talka egin dute bertan, Zamudio parean, eta bi errei itxi dituzte Donostiarako noranzkoan.
Ilarak BI-10 errepideraino heldu dira; Trapagaraneraino, hain zuzen ere.
Arrontegin ere kaosa izan da nagusi, baina 15:30erako itzuli da zirkulazioa bere onera.
Denis Itxasok 200 etxebizitza dotazional aurreikusi ditu Loiolako Erriberetan, lehendakariak iragarritako 400en aldean
Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak zifra horiek "lanerako hipotesi gisa" planteatu ditu. Jon Insausti Donostiako alkateak eta Imanol Pradalesek egun bat lehenago adierazi zuten eraiki beharreko pisuak halako bi izango zirela.
Gizon bat atxilotu dute Madrilen, adin txikiko alabari sexu erasoak egin eta sarean zuzenean emateagatik
Atxilotuak material pornografikoa eskaintzen zuen aplikazio batean, txanpon birtualen truke. Epailearen aurretik igaro ondoren, baldintzarik gabe espetxeratzeko agindu zuen haurrekin egindako pornografia eta sexu erasoak leporatuta.
Pertsona bat atxilotu dute Arrontegiko zubitik oinez zihoala
Atxilotuak uko egin dio bertatik alde egiteari eta bere burua identifikatzeari, nahiz eta arrisku handia izan berarentzat eta gidarientzat.
Gorpu bat aurkitu dute Malagan, emakume bat ibaira erori zen tokitik gertu
Guztira, Andaluzian 8.000 pertsona ebakuatu dituzte Leonardo denboralearen ondorioz. Aurreko egunetan baino euri gutxiago egingo du ostiral honetan, baina asteburuari begira Marta izeneko borraska batek euri zaparrada mardulak eragingo ditu.
32 urteko emakume bat hil da N-121 errepidean, Bardean, auto batek eta kamioi batek elkar jota
Talkaren ondorioz, kamioia erabat erre da, baina gidaria onik atera da. Auto-gidaria, Tuterako 32 urteko bizilagun bat, berriz, oso larri eraman dute Nafarroako Unibertsitate Ospitalera, eta bertan hil da.
Errege Kopako finalerdien zozketa ETB On-en eta kirolakeitb.eus atarietan streamingez, 13:00etik aurrera
Athletic eta Realaz gainera, Bartzelona eta Atletico Madril sartuko dira zozketa honetan.
Leonardo borraskak gutxienez 7 zauritu, desagertutako emakume bat, Grazaleman (Cadiz) husteak eta gainezka egindako ibaiak utzi ditu
Pasa den astelehenean Leonardo borraska Andaluziara iritsi zenetik, larrialdi zerbitzuek 2.231 intzidentzia baino gehiago kudeatu dituzte, eta Malagako Sayalonga udalerrian ibaira erori zen emakumearen bila jarraitzen dute. Egoera larriena Cadizen gertatzen ari da.
EHE-ko lau ekintzaile Baionako auzitegitik bota dituzte, euskaraz deklaratzen saiatzeagatik
Eraikin ofizial batean “Euskaraz bizi nahi dugu” leloa margotzeagatik auzipetuta daude lau lagunak eta gaur, epaiketan, euskaraz deklaratzeko eskubidea ukatu zaie, epaiketa bera “euskaldunok jasan behar ditugun eskubide urraketen beste adibide argi bat” bilakatu delarik, EHEren hitzetan.
Grazalema ur-jauziz inguratuta erakusten dute airetik hartutako irudi ikusgarriek
Azken orduotako euriteen ondorioz, metro karratuko 700 litro ur pilatu da Grazaleman (Cadiz). Guardia Zibilak airetik hartutako bideo honetan, herri oso bat ur-jauziz inguratuta ikus daiteke. Agintariek herria husteko agindua eman dute —1.500 herritar inguru—, badaezpada, uholdeek eragin ditzaketen kalteak direla eta.