La cuestión de la vivienda
Denis Itxaso prevé 200 pisos dotacionales en Riberas de Loiola, frente a los 400 anunciados por el lehendakari

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana ha planteado esas cifras “como hipótesis de trabajo”. El alcalde donostiarra, Jon Insausti, e Imanol Pradales señalaron un día antes que los pisos a construir serían el doble.
SAN SEBASTIÁN, 06/02/2026.- El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso (2i), ha presentado este viernes el proyecto de alojamientos dotacionales de Riberas de Loiola tras el anuncio realizado por el lehendakari, Imanol Paradales, y el alcalde de la ciudad, Jon Insausti. Un gran parque urbano, polideportivo, casa de cultura y ambulatorio son algunas de las prioridades de la ciudadanía para la futura transformación urbana de la Playa de Vías, en la zona Amara-Easo de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, junto a Pablo García Astrain, director de Vivienda, Suelo y Arquitectura. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Denis Itxasok 200 zuzkidura-etxebizitza aurreikusi ditu Loiolako Erriberan, lehendakariak iragarritako 400 etxebizitzen aurrean
author image

EITB

Última actualización

Los nuevos alojamientos de Riberas de Loiola serán alrededor de 200 y las obras se podrían iniciar en 2027. Así lo ha señalado el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, en la presentación del planteamiento de su Departamento para este ámbito. Esos 200 pisos dotacionales, para jóvenes y mayores, serán la mitad de los 400 anunciados esta semana por el lehendakari, Imanol Pradales, y el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti.

Itxaso ha explicado que la propuesta, en la que su equipo lleva trabajando durante el último año, se apoya en un estudio previo encargado a los arquitectos Gonzalo Sánchez y Armando Diago, del estudio Ortega Diago -premiado en la 4ª edición de los Premios Peña Ganchegui a la joven arquitectura vasca-, con el objetivo de analizar el ámbito desde una perspectiva "urbana, social y comunitaria".

“Un primer acercamiento”

Durante la rueda de prensa, el consejero de Vivienda ha explicado que el anteproyecto es "un primer acercamiento" que deberá ir seguido de un proceso de "participación y escucha" a los vecinos, a partir del cual se establezcan aspectos como el número concreto y las características de los alojamientos y de los espacios destinados a equipamientos y de sus usos en función de las necesidades del barrio donostiarra.

Baile de cifras

En los parámetros utilizados en este primer esbozo, los equipos técnicos han planteado, como “hipótesis de trabajo”, la edificación de 200 alojamientos (respetando la edificabilidad prevista en el PGOU), -cifra que reduce los 400 anunciados inicialmente por el lehendakari, Imanol Pradales, y el alcalde donostiarra, Jon Insausti-, así como hasta 8.000 m2 de equipamientos para usos culturales y comunitarios.

"Son cifras respaldadas técnicamente que dotan al anteproyecto de un contexto que permite visualizar a vecinos su integración en el barrio, sin condicionar el proceso de participación", ha afirmado Itxaso.

En este sentido, tras el cruce de declaraciones de las últimas horas, el consejero socialista ha pedido, «con el máximo respeto», que sean Pradales e Insausti «quienes expliquen su proyecto» de 400 alojamientos. «No sé cómo se alcanzan esas cifras y no me voy a pronunciar porque no conocemos el proyecto», ha concluido.

Este jueves, no en vano, Denis Itxaso echó en cara al lehendakari "ir a sacarse una foto" y anunciar nuevas viviendas "sin proyecto". "El lehendakari y el alcalde se han precipitado, por una cuestión de autoría, y en materia de vivienda no se puede frivolizar con las esperanzas de la ciudadanía", señaló el consejero socialista.

Itxaso afea al lehendakari por "ir a sacarse una foto" y anunciar nuevas viviendas "sin proyecto"
Donostia-San Sebastián Sociedad

