Denis Itxaso prevé 200 pisos dotacionales en Riberas de Loiola, frente a los 400 anunciados por el lehendakari
Los nuevos alojamientos de Riberas de Loiola serán alrededor de 200 y las obras se podrían iniciar en 2027. Así lo ha señalado el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, en la presentación del planteamiento de su Departamento para este ámbito. Esos 200 pisos dotacionales, para jóvenes y mayores, serán la mitad de los 400 anunciados esta semana por el lehendakari, Imanol Pradales, y el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti.
Itxaso ha explicado que la propuesta, en la que su equipo lleva trabajando durante el último año, se apoya en un estudio previo encargado a los arquitectos Gonzalo Sánchez y Armando Diago, del estudio Ortega Diago -premiado en la 4ª edición de los Premios Peña Ganchegui a la joven arquitectura vasca-, con el objetivo de analizar el ámbito desde una perspectiva "urbana, social y comunitaria".
“Un primer acercamiento”
Durante la rueda de prensa, el consejero de Vivienda ha explicado que el anteproyecto es "un primer acercamiento" que deberá ir seguido de un proceso de "participación y escucha" a los vecinos, a partir del cual se establezcan aspectos como el número concreto y las características de los alojamientos y de los espacios destinados a equipamientos y de sus usos en función de las necesidades del barrio donostiarra.
Baile de cifras
En los parámetros utilizados en este primer esbozo, los equipos técnicos han planteado, como “hipótesis de trabajo”, la edificación de 200 alojamientos (respetando la edificabilidad prevista en el PGOU), -cifra que reduce los 400 anunciados inicialmente por el lehendakari, Imanol Pradales, y el alcalde donostiarra, Jon Insausti-, así como hasta 8.000 m2 de equipamientos para usos culturales y comunitarios.
"Son cifras respaldadas técnicamente que dotan al anteproyecto de un contexto que permite visualizar a vecinos su integración en el barrio, sin condicionar el proceso de participación", ha afirmado Itxaso.
En este sentido, tras el cruce de declaraciones de las últimas horas, el consejero socialista ha pedido, «con el máximo respeto», que sean Pradales e Insausti «quienes expliquen su proyecto» de 400 alojamientos. «No sé cómo se alcanzan esas cifras y no me voy a pronunciar porque no conocemos el proyecto», ha concluido.
Este jueves, no en vano, Denis Itxaso echó en cara al lehendakari "ir a sacarse una foto" y anunciar nuevas viviendas "sin proyecto". "El lehendakari y el alcalde se han precipitado, por una cuestión de autoría, y en materia de vivienda no se puede frivolizar con las esperanzas de la ciudadanía", señaló el consejero socialista.
