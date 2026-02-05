Itxaso afea al lehendakari por "ir a sacarse una foto" y anunciar nuevas viviendas "sin proyecto"

El consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, ha criticado al lehendakari, Imanol Pradales, por haber ido a Riberas de Loiola "a sacarse una foto" con el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, y anunciar la construcción de 400 nuevos apartamentos dotacionales "sin el respaldo de un proyecto detrás", en el que, además, hace un año que trabaja su departamento.

"El lehendakari y el alcalde se han precipitado, por una cuestión de autoría", y en materia de vivienda "no se puede frivolizar con las esperanzas de la ciudadanía", ha dicho Itxaso este jueves en una rueda de prensa en la capital guipuzcoana.

Itxaso ha insistido en que "no se pueden hacer las cosas así", tras lo cual ha anunciado que mañana viernes convocará a los medios informativos para explicarles en Riberas de Loiola "el anteproyecto" para esa parcela en el que su departamento trabaja "con mucho mimo hace un año", el cual, según ha avanzado, "es muy atractivo" pero se desarrollaría "de la mano de los vecinos y la ciudad".

Ha asegurado que esta misma mañana ha llamado a Pradales para transmitirle su malestar y recordarle que "la política de vivienda la desarrolla" su departamento y que éste, precisamente, "lleva peleando por esa parcela, pidiendo interna y lealmente", la cesión a la Consejería de Vivienda, en el seno del Gobierno, hace tiempo.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana ha considerado no obstante que tiene "la sensación" de que el Gobierno de coalición PNV-PSE "está funcionando" y que en esta legislatura han quedado atrás "las grandes desavenencias" del pasado en política de vivienda y se ha conseguido que "vaya de común acuerdo".

Por su parte, fuentes de Lehendakaritza consultadas por EITB han declinado comentar las declaraciones de Itxaso, pero aseguran que el lehendakari y el consejero mantienen una “muy buena relación en todos los temas” que han de abordar. Fuentes municipales, por su parte, aseguran que, para el alcalde, lo verdaderamente relevante es que la parcela se dedique a viviendas dotacionales, y que ha dicho siempre que quiere colaborar estrechamente para construir vivienda en San Sebastián.