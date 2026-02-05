Etxebizitza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Itxasok lehendakaria kritikatu du “proiekturik gabeko etxebizitzak” iragartzeagatik

Kritikak kritika, Etxebizitza sailburuak esan du EAJ-PSE koalizio-gobernua "funtzionatzen" ari dela eta legealdi honetan atzean geratu direla etxebizitza-politikan iraganean izandako "desadostasun handiak".

Imanol Pradales eta Jon Insausti Loiolako Erriberako orubean. Argazkia: JON INSAUSTI
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza sailburuak Imanol Pradales lehendakaria kritikatu du, Jon Insausti Donostiako alkatearekin Loiolako Erriberara "argazki bat ateratzera" joan delako eta "proiektu baten babesik gabe" 400 zuzkidura-apartamentu eraikiko direla iragarri duelako.

"Lehendakaria eta alkatea presaka ibili dira, egiletza kontua dela eta", eta etxebizitza arloan "ezin da herritarren itxaropenekin azalkeriaz jokatu", esan du Itxasok ostegun honetan Gipuzkoako hiriburuan emandako prentsaurreko batean.

Itxasok azpimarratu duenez, "ezin dira gauzak horrela egin”, eta, iragarri du bihar, ostirala, komunikabideei dei egingo diela Loiolako Erriberan azaltzeko bere sailak "duela urtebete mimo handiz" lursail horretarako lantzen dabilen "aurreproiektua". Hori, aurreratu duenez, "oso erakargarria da", eta "bizilagunen eta hiriaren eskutik" garatuko litzateke.

Gaur goizean bertan Pradalesi deitu diola ziurtatu du, bere ezinegona adierazteko eta gogorarazteko "etxebizitza-politika" bere sailak garatzen duela eta, hain zuzen ere, lur-zati hori Etxebizitza Sailaren esku lagatzeko eskatu duela behin eta berriro.

Hala ere, Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak uste du "irudipena" duela EAJ-PSE koalizio-gobernua "funtzionatzen" ari dela, eta legealdi honetan atzean geratu direla etxebizitza-politikan izandako "desadostasun handiak", eta "adostasunez joatea" lortu dela.

Bestalde, EITBk kontsultatutako Lehendakaritzako iturriek uko egin diote Itxasoren adierazpenak komentatzeari, baina adierazi dute lehendakariak eta sailburuak "oso harreman ona" dutela jorratu beharreko "gai guztietan". Donostiako Udaleko iturriek, bestalde, adierazi dute alkatearentzat benetan garrantzitsua dela partzela zuzkidura-etxebizitzetarako erabiltzea, eta beti esan duela Donostian etxebizitza eraikitzeko lankidetza estua izan nahi duela.

Eusko Jaurlaritza Denis Itxaso Donostia Etxebizitza Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X