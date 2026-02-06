Etxebizitzaren auzia

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Denis Itxasok 200 etxebizitza dotazional aurreikusi ditu Loiolako Erriberetan, lehendakariak iragarritako 400en aldean

Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak zifra horiek "lanerako hipotesi gisa" planteatu ditu. Jon Insausti Donostiako alkateak eta Imanol Pradalesek egun bat lehenago adierazi zuten eraiki beharreko pisuak halako bi izango zirela.

SAN SEBASTIÁN, 06/02/2026.- El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso (2i), ha presentado este viernes el proyecto de alojamientos dotacionales de Riberas de Loiola tras el anuncio realizado por el lehendakari, Imanol Paradales, y el alcalde de la ciudad, Jon Insausti. Un gran parque urbano, polideportivo, casa de cultura y ambulatorio son algunas de las prioridades de la ciudadanía para la futura transformación urbana de la Playa de Vías, en la zona Amara-Easo de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta

Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agendaren zinegotzia, Pablo García Astrain Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura zuzendariarekin batera. Argazkia: EFE

 

author image

EITB

Azken eguneratzea

Loiolako Erriberako bizitoki berriak 200 inguru izango dira, eta obrak 2027an has litezke. Hala adierazi du Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburuak, eremu horretarako bere Sailak duen planteamenduaren aurkezpenean. Gazte eta adinekoentzako 200 etxebizitza dotazional horiek, baina, aste honetan Imanol Pradales lehendakariak eta Jon Insausti Donostiako alkateak iragarritako 400en erdia izango dira.

Itxasok azaldu duenez, proposamena Ortega Diago estudioko Gonzalo Sánchez eta Armando Diago arkitektoei eskatutako aldez aurreko azterlan batean oinarritzen da – euskal arkitekto gazteentzako Peña Ganchegui Sarien 4. edizioan saritua–, esparrua ikuspegi "urbanotik, sozialetik eta komunitariotik" aztertzeko helburuarekin.

"Lehen hurbilpen bat"

Aurkezpenean, Etxebizitzako sailburuak azaldu du aurreproiektua "lehen hurbilpen" bat dela, eta, ondoren, "parte hartzeko eta entzuteko" prozesu bat egin beharko dela bizilagunekin. Prozesu horretan, hainbat alderdi ezarriko dira; hala nola, bizitokien kopurua eta ezaugarriak, ekipamenduetara bideratutako espazioenak eta horien erabilerak. Azaldu duenez, auzoaren beharren arabera erabakiko dira xehetasun guztiak.

200, eta ez 400

Lehen zirriborro horretan erabilitako parametroetan, lantalde teknikoek, "lan-hipotesi" gisa, 200 bizitoki eraikitzea planteatu dute (HAPOn aurreikusitako eraikigarritasuna errespetatuz), bai eta 8.000 metro karratu ekipamenduetarako. Azken hauek, kultur eta komunitate erabileretara bideratuko dira. Etxebizitza kopuru horrek Imanol Pradales lehendakariak eta Jon Insausti Donostiako alkateak hasieran iragarritakoa zeharo murrizten du: 400 bizitoki iragarri zituzten ostegunean.

Itxasok horrela azaldu du bere Sailaren “hipotesia”: "Teknikoki oinarritutako zifrak dira. Helburua da auzotarrei testuinguru bat eskaintzea non ikusi ahal izango duten haien integrazioa auzoan, parte-hartze prozesua baldintzatu gabe”.

Horrela, azken orduetako polemikaren ostean, sailburu sozialistak eskatu du, “errespetu osoz”, Pradales eta Insausti izan daitezela “beren proiektua azalduko dutenak”. “Ez dakit nola lortzen diren kopuru horiek, eta ez dut iritzirik emango, ez baitugu proiektua ezagutzen”, amaitu du.

Gogoratu behar da ostegun honetan Denis Itxasok lehendakariari aurpegiratu ziola "argazki bat ateratzera" joan zela Loiolako Erriberetara, "proiekturik gabeko" etxebizitza berriak iragarri izana aurpegiratuz. "Lehendakaria eta alkatea arinegi joan dira, protagonismo kontu batengatik, eta etxebizitza arloan ezin da herritarren itxaropenekin arinkeriaz jokatu ", adierazi zuen sailburu sozialistak.

Itxasok "argazkia ateratzera joateko" eta "proiekturik gabeko" etxebizitza berriak iragartzeko esan dio lehendakariari
Donostia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X