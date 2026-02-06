Denis Itxasok 200 etxebizitza dotazional aurreikusi ditu Loiolako Erriberetan, lehendakariak iragarritako 400en aldean
Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak zifra horiek "lanerako hipotesi gisa" planteatu ditu. Jon Insausti Donostiako alkateak eta Imanol Pradalesek egun bat lehenago adierazi zuten eraiki beharreko pisuak halako bi izango zirela.
Loiolako Erriberako bizitoki berriak 200 inguru izango dira, eta obrak 2027an has litezke. Hala adierazi du Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburuak, eremu horretarako bere Sailak duen planteamenduaren aurkezpenean. Gazte eta adinekoentzako 200 etxebizitza dotazional horiek, baina, aste honetan Imanol Pradales lehendakariak eta Jon Insausti Donostiako alkateak iragarritako 400en erdia izango dira.
Itxasok azaldu duenez, proposamena Ortega Diago estudioko Gonzalo Sánchez eta Armando Diago arkitektoei eskatutako aldez aurreko azterlan batean oinarritzen da – euskal arkitekto gazteentzako Peña Ganchegui Sarien 4. edizioan saritua–, esparrua ikuspegi "urbanotik, sozialetik eta komunitariotik" aztertzeko helburuarekin.
"Lehen hurbilpen bat"
Aurkezpenean, Etxebizitzako sailburuak azaldu du aurreproiektua "lehen hurbilpen" bat dela, eta, ondoren, "parte hartzeko eta entzuteko" prozesu bat egin beharko dela bizilagunekin. Prozesu horretan, hainbat alderdi ezarriko dira; hala nola, bizitokien kopurua eta ezaugarriak, ekipamenduetara bideratutako espazioenak eta horien erabilerak. Azaldu duenez, auzoaren beharren arabera erabakiko dira xehetasun guztiak.
200, eta ez 400
Lehen zirriborro horretan erabilitako parametroetan, lantalde teknikoek, "lan-hipotesi" gisa, 200 bizitoki eraikitzea planteatu dute (HAPOn aurreikusitako eraikigarritasuna errespetatuz), bai eta 8.000 metro karratu ekipamenduetarako. Azken hauek, kultur eta komunitate erabileretara bideratuko dira. Etxebizitza kopuru horrek Imanol Pradales lehendakariak eta Jon Insausti Donostiako alkateak hasieran iragarritakoa zeharo murrizten du: 400 bizitoki iragarri zituzten ostegunean.
Itxasok horrela azaldu du bere Sailaren “hipotesia”: "Teknikoki oinarritutako zifrak dira. Helburua da auzotarrei testuinguru bat eskaintzea non ikusi ahal izango duten haien integrazioa auzoan, parte-hartze prozesua baldintzatu gabe”.
Horrela, azken orduetako polemikaren ostean, sailburu sozialistak eskatu du, “errespetu osoz”, Pradales eta Insausti izan daitezela “beren proiektua azalduko dutenak”. “Ez dakit nola lortzen diren kopuru horiek, eta ez dut iritzirik emango, ez baitugu proiektua ezagutzen”, amaitu du.
Gogoratu behar da ostegun honetan Denis Itxasok lehendakariari aurpegiratu ziola "argazki bat ateratzera" joan zela Loiolako Erriberetara, "proiekturik gabeko" etxebizitza berriak iragarri izana aurpegiratuz. "Lehendakaria eta alkatea arinegi joan dira, protagonismo kontu batengatik, eta etxebizitza arloan ezin da herritarren itxaropenekin arinkeriaz jokatu ", adierazi zuen sailburu sozialistak.
Zure interesekoa izan daiteke
6 kilometroko auto ilarak sortu dira Txorierriko igarobidean, hiru autok eta kamioi batek talka egin ostean
Istripuaren ondorioz, bi errei itxi dituzte Donostiarako noranzkoan. Auto-ilarak BI-10 autobideraino iritsi dira.
Gizon bat atxilotu dute Madrilen, adin txikiko alabari sexu erasoak egin eta sarean zuzenean emateagatik
Atxilotuak material pornografikoa eskaintzen zuen aplikazio batean, txanpon birtualen truke. Epailearen aurretik igaro ondoren, baldintzarik gabe espetxeratzeko agindu zuen haurrekin egindako pornografia eta sexu erasoak leporatuta.
Pertsona bat atxilotu dute Arrontegiko zubitik oinez zihoala
Atxilotuak uko egin dio bertatik alde egiteari eta bere burua identifikatzeari, nahiz eta arrisku handia izan berarentzat eta gidarientzat.
Gorpu bat aurkitu dute Malagan, emakume bat ibaira erori zen tokitik gertu
Guztira, Andaluzian 8.000 pertsona ebakuatu dituzte Leonardo denboralearen ondorioz. Aurreko egunetan baino euri gutxiago egingo du ostiral honetan, baina asteburuari begira Marta izeneko borraska batek euri zaparrada mardulak eragingo ditu.
32 urteko emakume bat hil da N-121 errepidean, Bardean, auto batek eta kamioi batek elkar jota
Talkaren ondorioz, kamioia erabat erre da, baina gidaria onik atera da. Auto-gidaria, Tuterako 32 urteko bizilagun bat, berriz, oso larri eraman dute Nafarroako Unibertsitate Ospitalera, eta bertan hil da.
Errege Kopako finalerdien zozketa ETB On-en eta kirolakeitb.eus atarietan streamingez, 13:00etik aurrera
Athletic eta Realaz gainera, Bartzelona eta Atletico Madril sartuko dira zozketa honetan.
Leonardo borraskak gutxienez 7 zauritu, desagertutako emakume bat, Grazaleman (Cadiz) husteak eta gainezka egindako ibaiak utzi ditu
Pasa den astelehenean Leonardo borraska Andaluziara iritsi zenetik, larrialdi zerbitzuek 2.231 intzidentzia baino gehiago kudeatu dituzte, eta Malagako Sayalonga udalerrian ibaira erori zen emakumearen bila jarraitzen dute. Egoera larriena Cadizen gertatzen ari da.
EHE-ko lau ekintzaile Baionako auzitegitik bota dituzte, euskaraz deklaratzen saiatzeagatik
Eraikin ofizial batean “Euskaraz bizi nahi dugu” leloa margotzeagatik auzipetuta daude lau lagunak eta gaur, epaiketan, euskaraz deklaratzeko eskubidea ukatu zaie, epaiketa bera “euskaldunok jasan behar ditugun eskubide urraketen beste adibide argi bat” bilakatu delarik, EHEren hitzetan.
Grazalema ur-jauziz inguratuta erakusten dute airetik hartutako irudi ikusgarriek
Azken orduotako euriteen ondorioz, metro karratuko 700 litro ur pilatu da Grazaleman (Cadiz). Guardia Zibilak airetik hartutako bideo honetan, herri oso bat ur-jauziz inguratuta ikus daiteke. Agintariek herria husteko agindua eman dute —1.500 herritar inguru—, badaezpada, uholdeek eragin ditzaketen kalteak direla eta.