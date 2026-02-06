Detenido un hombre por caminar por el puente de Rontegi
La Ertzaintza ha detenido esta mañana a un hombre por desobediencia grave a agentes de la autoridad tras negarse a abandonar el puente de Rontegi, en Barakaldo, por el que caminaba a pesar de estar prohibido el tránsito de peatones.
Los hechos han ocurrido alrededor de las 07:30 horas, cuando varios conductores alertaron a la policía autonómica de la presencia de una persona caminando por la carretera BI-30, a la altura del puente de Rontegi y en sentido Getxo. Ante los avisos recibidos, una patrulla de la Unidad Territorial de Tráfico de Bizkaia se desplazó de inmediato hasta el lugar.
Una vez localizado el peatón, los agentes le indicaron en repetidas ocasiones que debía salir de la vía por razones de seguridad, dado que se trata de una carretera con un elevado volumen de tráfico y en la que está expresamente prohibido el paso de peatones. Sin embargo, el hombre hizo caso omiso a las indicaciones policiales y se negó también a identificarse.
Ante esta situación, los agentes procedieron a su detención por un delito de desobediencia grave a la autoridad y por un delito contra la seguridad vial. El detenido ha sido trasladado a dependencias policiales para la realización de las diligencias correspondientes y, según ha informado la Ertzaintza, continúa sin facilitar su identificación.
