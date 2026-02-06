Bizkaia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pertsona bat atxilotu dute Arrontegiko zubitik oinez zihoala

Atxilotuak uko egin dio bidea uzteari eta bere burua identifikatzeari, nahiz eta arrisku handia izan berarentzat eta gainerako gidarientzat.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak gizon bat atxilotu du gaur goizean, agintaritzako agenteei desobedientzia larria egitea leporatuta, Barakaldon, Arrontegiko zubitik oinez zihoan eta bertatik ibiltzeari uko egin ostean. Oinezkoen joan-etorria debekatuta dago, Ertzaintzak jakitera eman duenez.

Gertakaria 07:30ak aldera jazo da, hainbat gidarik BI-30 errepidean, Arrontegiko zubiaren parean eta Getxorako noranzkoan, pertsona bat oinez zihoala ohartarazi diotenean Ertzaintzari. Jasotako abisuen aurrean, Bizkaiko Trafikoko Lurralde Unitateko patruila bat berehala bertaratu da.

Behin oinezkoa aurkituta, udaltzainek behin eta berriz adierazi diote bidetik atera behar zuela segurtasun arrazoiengatik, trafiko handia duen errepidea delako eta bertan oinezkoak pasatzea espresuki debekatuta dagoelako. Hala ere, gizonak ez die kasurik egin, eta identifikatzeari ere uko egin dio.

Egoera horren aurrean, agenteek atxilotu egin dute, agintaritzari desobedientzia larria egitea eta bide-segurtasunaren aurkako delitua egotzita. Atxilotua polizia-etxera eraman dute dagozkion eginbideak egiteko, eta, Ertzaintzak jakitera eman duenez, oraindik ez dute identifikatu.

 

Bizkaia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X