Liberan a tres mujeres obligadas a prostituirse en Getxo
La Ertzaintza ha liberado a tres mujeres que ejercían la prostitución en condiciones abusivas en el transcurso de un operativo policial en Getxo (Bizkaia), saldado con dos detenidas de 36 y 27 años por prostitución coactiva, tráfico de drogas y venta de fármacos sin autorización.
Según ha informado este sábado el Departamento vasco de Seguridad, el operativo, en el que han colaborado la Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad y la Unidad Canina de la Ertzaintza y que ha contado con el apoyo de la Policía Local de Getxo, se llevó a cabo en la tarde de ayer tras una investigación puesta en marcha en septiembre pasado por parte de la Ertzaintza.
Durante su desarrollo, la Ertzaintza liberó y dio cobertura asistencial a tres jóvenes en situación de vulnerabilidad extrema, que ejercían la prostitución en condiciones abusivas, hacinadas todas ellas en una habitación de escasos 3,5 metros cuadrados y sin libertad de movimiento.
Estas mujeres estaban controladas las 24 horas del día, en persona por una de las responsables detenidas, así como por una cámara de grabación de imagen y sonido situada en el interior de la vivienda.
Los investigadores han constatado que las víctimas debían entregar el 50 % de lo recaudado por sus servicios a las responsables.
Las detenidas también vendían sustancias estupefacientes y fármacos para combatir la disfunción eréctil a los hombres que iban a consumir los servicios de prostitución.
