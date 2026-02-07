Gorde
Prostituitzera behartuta zeuden hiru emakume askatu dituzte Getxon

Bestalde, 36 eta 27 urteko bi emakume atxilotu dituzte, askatutako hiru lagunak prostituitzera behartzeagatik. Beste bi delitu ere egotzi dizkiete atxilotuei: droga trafikoa eta baimenik gabe botikak saltzea. Ikertzaileek egiaztatu dutenez, biktimek beren diru-sarreren % 50 ematen zieten arduradunei.

Agentziak | EITB

Prostituitzera behartuta zeuden hiru emakume askatu ditu Ertzaintzak Getxon. Baldintza jasanezinetan bizi ziren hirurak. Delitu horrekin lotuta, gainera, beste bi emakume atxilotu dituzte, biktimak prostituitzera behartzeagatik. Droga trafikoa eta sendagaiak baimenik gabe saltzea ere egotzi diete atxilotuei. Antza denez, substantzia estupefazienteak eta erekzioak lortzeko botikak saltzen zituzten.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak larunbat honetan jakitera eman duenez, atzo arratsaldean egin zuten operazioa, Ertzaintzak irailean abian jarritako ikerketa baten ondotik.

Esan bezala, hiru emakumeak baldintza jasanezinetan bizi ziren, 3,5 metro koadroko gela batean, mugitzeko askatasunik gabe. Izan ere, eguneko 24 orduetan kontrolatuta zituzten, atxilotutako emakumeetako bat haiek zaintzen egoten zelako eta kamera batekin zaintzen zituztelako.

Ikertzaileek egiaztatu dutenez, bildutako diru-sarreren % 50 ematen zieten biktimek atxilotutako bi emakumeei.

