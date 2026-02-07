Muskilak ha anunciado este año la llegada del Carnaval a Pamplona, en sustitución de los Caldereros

El ambiente carnavalero ha llegado este sábado a Pamplona con una novedad. Los miembros de Iruña Taldea, organizadores hasta ahora del desfile de Caldereros que anuncia la llegada del Carnaval, han presentado este año otra propuesta, la fiesta Muskilak, una nueva celebración más inclusiva que nace con objeto de sustituir a los Caldereros, que no eran totalmente del agrado de la comunidad gitana.

Hace seis años, asociaciones gitanas de Navarra hicieron llegar una reflexión sobre la celebración de dicho desfile, dando inicio a un proceso interno que ha culminado con la organización de una nueva fiesta que cambia de nombre y apariencia.

Ilazki Bidador, una de las componentes de Iruña Taldea, ha explicado los motivos en el programa Amarauna de Euskadi Irratia: "Hace tiempo que comenzamos la reflexión, desde la preocupación que varias asociaciones nos hicieron llegar sobre la utilización de estereotipos, por lo que decidimos cambiar de nombre y de forma a esta fiesta que anuncia el carnaval, porque entendíamos que una fiesta no puede ser algo opresivo".

"Aunque quizá nunca se haya hecho con mala intención, y sabemos que es una fiesta con mucha tradición, las generaciones actuales creemos que no tiene mucho sentido hacer algo así", ha añadido.

Por ello, la fiesta ha cambiado de nombre y vestimenta, pero se ha mantenido el programa: kalejira o pasacalles por la mañana, con los 12 zaldikos, bailes de los animales, comida popular y kalejira con la fanfarre por la tarde.