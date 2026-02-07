Muskilak ha anunciado este año la llegada del Carnaval a Pamplona, en sustitución de los Caldereros
Iruña Taldea, organizadora de la fiesta, comenzó hace seis años una reflexión sobre la necesidad de cambiar la tradición para que fuera cómoda para todos. Tomada la decisión, han estrenado Muskilak, cambiando de nombre y vestimenta, pero manteniendo el programa de la fiesta.
El ambiente carnavalero ha llegado este sábado a Pamplona con una novedad. Los miembros de Iruña Taldea, organizadores hasta ahora del desfile de Caldereros que anuncia la llegada del Carnaval, han presentado este año otra propuesta, la fiesta Muskilak, una nueva celebración más inclusiva que nace con objeto de sustituir a los Caldereros, que no eran totalmente del agrado de la comunidad gitana.
Hace seis años, asociaciones gitanas de Navarra hicieron llegar una reflexión sobre la celebración de dicho desfile, dando inicio a un proceso interno que ha culminado con la organización de una nueva fiesta que cambia de nombre y apariencia.
Ilazki Bidador, una de las componentes de Iruña Taldea, ha explicado los motivos en el programa Amarauna de Euskadi Irratia: "Hace tiempo que comenzamos la reflexión, desde la preocupación que varias asociaciones nos hicieron llegar sobre la utilización de estereotipos, por lo que decidimos cambiar de nombre y de forma a esta fiesta que anuncia el carnaval, porque entendíamos que una fiesta no puede ser algo opresivo".
"Aunque quizá nunca se haya hecho con mala intención, y sabemos que es una fiesta con mucha tradición, las generaciones actuales creemos que no tiene mucho sentido hacer algo así", ha añadido.
Por ello, la fiesta ha cambiado de nombre y vestimenta, pero se ha mantenido el programa: kalejira o pasacalles por la mañana, con los 12 zaldikos, bailes de los animales, comida popular y kalejira con la fanfarre por la tarde.
Bidador ha explicado que el paso hacia el cambio "se ha dado de forma natural" y que lo que más ha costado, más que tomar la decisión en sí, fue "decidir qué o cómo iba a ser lo nuevo que íbamos a crear".
Están muy contentos y contentas porque han recibido "muy buenas opiniones en general".
Preguntado por el origen del nombre elegido, Muskila, ha esplicado que: "Muskila es el brote que sale antes de que nazca la flor y nos ha parecido una palabra maravillosa, porque con la llegada del carnaval también llega la primavera y Muskila simboliza las flores que brotan antes de la floración de la primavera. Además, encontramos una cita del siglo XIX que decía 'estolda zuloetatik ateratzen diren muskilak' (muskilas que salen de las alcantarillas') y nosotros somos eso, los de la calle, los de la ciudad, los de la Parte Vieja, y hemos querido simbolizar eso también".
Te puede interesar
Dos marchas con miles de manifestantes piden en Barcelona un servicio de Rodalies digno
Por un lado, al mediodía se han manifestado Junts, ERC y la CUP. Unas 8000 personas, según el Ayuntamiento de Barcelona, y 30 000 según cifras de los organizadores, han participado en esa manifestación. Por la tarde, en una segund amarcha, otras unas 3000 personas, según fuentes de la Guardia Urbana, han protestado por la degradación del servicio de Rodalies.
Liberan a tres mujeres obligadas a prostituirse en Getxo
El operativo se ha saldado con dos detenidas de 36 y 27 años por prostitución coactiva, tráfico de drogas y venta de fármacos sin autorización. Los investigadores han constatado que las víctimas debían entregar el 50 % de lo recaudado por sus servicios a las responsables.
La Junta de Andalucía pide ayuda al Gobierno español y a la UE ante los daños "millonarios" de las borrascas
La llegada de la borrasca Marta mantiene en alerta naranja a la comunidad por lluvias y fuertes vientos. Preocupa, además, el cauce del Guadalquivir, que alcanzará su cota máxima esta tarde. LaLiga ha suspendido los partidos Sevilla-Girona y Cádiz-Almería por el temporal.
Vigilan embalses y carreteras en Cáceres, Málaga, Cádiz etc. ante el paso del temporal Marta
La Junta de Andalucía ha atendido en los últimos días más de 350 incidencias graves en su red viaria, que han ocasionado el corte parcial o total de carreteras, a raíz del paso de la borrasca Leonardo, al que ahora se suma Marta.
Recuperan el cuerpo sin vida de una persona flotando en la ría, frente al Ayuntamiento de Bilbao
El hallazgo del cadáver se ha producido hacia las 10:30 horas, y rápidamente ha sido recuperado. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido.
Tregua del temporal en Andalucía, con una víctima mortal y más de 8000 desalojados, pero lo peor está por llegar
Tras Leonardo, el fin de semana llegará la borrasca Marta, a una zona con más de quince ríos en el umbral rojo de caudal.
Detienen a un hombre en Vitoria-Gasteiz por violencia doméstica y amenazas con arma blanca
El detenido se ha atrincherado en la vivienda que compartía con otras personas tras una fuerte discusión con sus familiares.
Un accidente entre tres turismos y un camión provoca retenciones kilométricas en el corredor del Txorierri
En el accidente tres personas han resultado heridas, según ha informado la Ertzaintza a orain.eus. Dos carriles en sentido San Sebastián han permanecido cortados a primera hora de la tarde del viernes, y las retenciones han llegado hasta la BI-10 (antigua A-8).
La Ertzaintza investiga el hallazgo del cadáver de un hombre con signos de violencia en la zona del Alto del Vivero
Gracias a las primeras investigaciones se ha podido determinar que se trataría de un vecino de Barakaldo de 60 años. El hombre permanecía desaparecido desde el miércoles.