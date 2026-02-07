CELEBRACIÓN

Muskilak ha anunciado este año la llegada del Carnaval a Pamplona, en sustitución de los Caldereros

Iruña Taldea, organizadora de la fiesta, comenzó hace seis años una reflexión sobre la necesidad de cambiar la tradición para que fuera cómoda para todos. Tomada la decisión, han estrenado Muskilak, cambiando de nombre y vestimenta, pero manteniendo el programa de la fiesta.

GRAFCAV9583. PAMPLONA, 07/02/2026.- La capital navarra prepara la llegada de los carnavales que desde la próxima semana serán los actos principales de los pueblos y barrios de la geografía navarra. Este sábado han recorrido las calles del casco viejo de Pamplona los Dantzantes de San Lorenzo, los Gigantes de fuego y las Animalen Dantzak que son bailadas por los zaldikos que forman parte de la comitiva calderera.EFE/ Jesus Diges
Pasacalles esta mañana en Pamplona. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Muskilen festa egin dute lehen aldiz Iruñean inauteriak iragartzeko, Kaldereroen ordez
author image

Eider Jauregi | EITB

Última actualización

El ambiente carnavalero ha llegado este sábado a Pamplona con una novedad. Los miembros de Iruña Taldea, organizadores hasta ahora del desfile de Caldereros que anuncia la llegada del Carnaval, han presentado este año otra propuesta, la fiesta Muskilak, una nueva celebración más inclusiva que nace con objeto de sustituir a los Caldereros, que no eran totalmente del agrado de la comunidad gitana.

Hace seis años, asociaciones gitanas de Navarra hicieron llegar una reflexión sobre la celebración de dicho desfile, dando inicio a un proceso interno que ha culminado con la organización de una nueva fiesta que cambia de nombre y apariencia

Ilazki Bidador, una de las componentes de Iruña Taldea, ha explicado los motivos en el programa Amarauna de Euskadi Irratia: "Hace tiempo que comenzamos la reflexión, desde la preocupación que varias asociaciones nos hicieron llegar sobre la utilización de estereotipos, por lo que decidimos cambiar de nombre y de forma a esta fiesta que anuncia el carnaval, porque entendíamos que una fiesta no puede ser algo opresivo".

"Aunque quizá nunca se haya hecho con mala intención, y sabemos que es una fiesta con mucha tradición, las generaciones actuales creemos que no tiene mucho sentido hacer algo así", ha añadido.

Por ello, la fiesta ha cambiado de nombre y vestimenta, pero se ha mantenido el programa: kalejira o pasacalles por la mañana, con los 12 zaldikos, bailes de los animales, comida popular y kalejira con la fanfarre por la tarde.

Bidador ha explicado que el paso hacia el cambio "se ha dado de forma natural" y que lo que más ha costado, más que tomar la decisión en sí, fue "decidir qué o cómo iba a ser lo nuevo que íbamos a crear".

Están muy contentos y contentas porque han recibido "muy buenas opiniones en general".

Preguntado por el origen del nombre elegido, Muskila, ha esplicado que: "Muskila es el brote que sale antes de que nazca la flor y nos ha parecido una palabra maravillosa, porque con la llegada del carnaval también llega la primavera y Muskila simboliza las flores que brotan antes de la floración de la primavera. Además, encontramos una cita del siglo XIX que decía  'estolda zuloetatik ateratzen diren muskilak' (muskilas que salen de las alcantarillas') y nosotros somos eso, los de la calle, los de la ciudad, los de la Parte Vieja, y hemos querido simbolizar eso también".

Navarra Carnavales Fiestas Pamplona Sociedad

