El mal tiempo no ha deslucido el tradicional pasacalles de "Iñudeak eta Artzainak" en Donostia-San Sebastián

Iñude eta Artzainak Donostian, 2026an
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euriari aurre egin eta Donostiako kaleak girotu dituzte Iñude eta Artzainek
author image

EITB

Última actualización

La comparsa de Kresala Elkartea ha vuelto a desfilar por las calles de Donostia-San Sebastián para recordar a las nodrizas, los pastores y demás personajes de los antiguos carnavales al ritmo de las melodías de Sarriegi. La tradición, que cumple ya 49 años, ha congregado a centenares de personas. La comparsa ha deleitado a los presentes con zortzikos, fandangos y arin arin.

Donostia-San Sebastián Carnavales Fiestas Sociedad

