INAUTERIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euriari aurre egin eta Donostiako kaleak girotu dituzte Iñude eta Artzainek

Iñude eta Artzainak Donostian, 2026an
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ospakizun eguna dute gaurkoa Donostiako Alde Zaharrean. Azken 49 urteetan bezala, inauteri aurreko igandean, Kresala Elkartearen konpartsa atera da desfilean, aintzinako inauterietako pertsonaiak gogora ekarriz. Sarriegiren doinuez lagunduta, zortziko, fandango eta arin arinen erritmoek hartu dituzte Donostiako kaleak.

Donostia Inauteriak Jaiak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Zaldibar Argituren bilkura hondamendiaren 6. urteurrenean
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zaldibar Argitu plataformak auziaren instrukzio fasea amaitzeko galdegin du hondamendiaren 6. urtemugan

Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran langileak gogoan, urtero legez, ekitaldia egin du herri plataformak Eitzaga auzoan. Bildutakoek esan dutenez, "gogaituta" daude, epaitegiak 72 hilabete baitaramatza ingurumen delituak ikertzen. "Argitu dadila dena", aldarrikatu dute. Horrez gain, zabortegiaren zati bat "babesik gabe" dagoela eta bertako hondakinak "zuzenean errekara jausten" ari direla salatu dute.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Guggenheim Urdaibai proiektua "herri mugimenduak geldiarazi" duela ospatu dute Gernikan

Gernikan gaur ospatu dute Guggenheim Urdaibai proiektua bertan behera uzteko abenduan hartu zen erabakia. "Herri mugimenduaren garaipena" izan dela proiektu hori geldiaraztea, eta "herritarren borrokari esker gelditu" dela ospatu dute mosaiko erraldoi bat osatuz. Argi eta ozen aldarrikatu dute "gizarte antolatua gai dela erakunde eta agintarien burugabekeriei aurre egiteko".
Gehiago ikusi
Publizitatea
X