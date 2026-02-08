TEMPORAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Ligero respiro meteorológico en Andalucía tras el paso de las borrascas

Uno de los efectos más visibles de esta mejora momentánea se observa en el río Guadalquivir a su paso por Córdoba. Durante la mañana, el caudal ha descendido ligeramente tras haber rozado los seis metros de altura durante la medianoche, una bajada que aporta alivio puntual, aunque la vigilancia continúa ante las lluvias previstas.
UBRIQUE (CÁDIZ), 08/02/2026.- Las calles del casco antiguo de la localidad gaditana de Ubrique siguen anegadas este domingo tras el paso de las borrascas. EFE/ Román Ríos Un vecino de Ubrique (Cádiz), afectado por las intensas lluvias. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Euri zaparradak baretu dira Andaluzian, azken egunotako ekaitzak igarota
author image

EITB

Última actualización

Andalucía experimenta una tregua en las condiciones meteorológicas adversas este domingo, tras el impacto de las borrascas Leonardo y Marta. La jornada se presenta como un periodo de transición, con una disminución temporal de las precipitaciones y una mayor estabilidad atmosférica en buena parte de la comunidad.

Este breve impasse se dejará sentir antes de la llegada de nuevos frentes a partir de este lunes, cuando se espera que aumente de nuevo la inestabilidad. Los servicios meteorológicos advierten de que el respiro será breve y recomiendan mantener la atención ante la evolución del tiempo en los próximos días.

Los 660 vecinos del poblado de Doña Blanca, en El Puerto de Santa María (Cádiz), han comenzado a regresar este domingo a sus viviendas después de que el Ayuntamiento solicitara a la Junta de Andalucía rebajar el nivel de emergencia y tras comprobarse que el agua del Guadalete no ha afectado a sus casas.

Precisamente uno de los efectos más visibles de esta mejora momentánea se observa en el río Guadalquivir a su paso por Córdoba. Durante la mañana, el caudal ha descendido ligeramente tras haber rozado los seis metros de altura durante la medianoche, una bajada que aporta alivio puntual, aunque la vigilancia continúa ante las lluvias previstas.

CÓRDOBA, 06/02/2026.- El Guadalquivir ha duplicado su umbral en dos días y a las 9.40 horas de este viernes ha superado los 5,60 metros de lámina de agua, cuando el umbral rojo lo alcanza en los 2,5 metros. EFE/ Salas
18:00 - 20:00
Andalucia Temporales Desastres naturales España Sociedad

Te puede interesar

Zaldibar Argituren bilkura hondamendiaren 6. urteurrenean
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La plataforma Zaldibar Argitu exige el fin de instrucción del caso en el 6º aniversario de la catástrofe

Organizado por la plataforma ciudadana, un acto ha recordado a los trabajadores fallecidos Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán en la localidad vizcaína. Zaldibar Argitu ha mostrado su "hartazgo" porque el juzgado lleva 72 meses investigando la pieza de delitos medioambientales. "Que se aclare todo y que se diriman las responsabilidades", han reivindicado.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Gernika celebra que "el movimiento ciudadano ha parado el proyecto del Guggenheim Urdaibai"

Cientos de personas han celebrado esta tarde en Gernika la paralización total del Guggenheim Urdaibai anunciada en diciembre. Consideran que la decision de abandonar el proyecto es "una victoria del movimiento ciudadano", que la lucha ha servido para paralizar el museo Guggenheim de Urdaibai. Formando un gran mosaico han reivindicado que "una sociedad organizada es capaz de hacer frente a los disparates de instituciones y autoridades".

Cargar más
Publicidad
X