Ligero respiro meteorológico en Andalucía tras el paso de las borrascas

Andalucía experimenta una tregua en las condiciones meteorológicas adversas este domingo, tras el impacto de las borrascas Leonardo y Marta. La jornada se presenta como un periodo de transición, con una disminución temporal de las precipitaciones y una mayor estabilidad atmosférica en buena parte de la comunidad.

Este breve impasse se dejará sentir antes de la llegada de nuevos frentes a partir de este lunes, cuando se espera que aumente de nuevo la inestabilidad. Los servicios meteorológicos advierten de que el respiro será breve y recomiendan mantener la atención ante la evolución del tiempo en los próximos días.