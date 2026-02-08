DENBORALEAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euri zaparradak baretu dira Andaluzian, azken egunotako ekaitzak igarota

Guadalquivir ibaian, Kordoban, agerikoa da egoerak hobera egin duela. Goizean, emariak behera egin du apur bat, gauerdian 6 metroko altuera izan ondoren. Jaitsiera horrek behin-behinean lasaitasuna eman du, baina garbiketak aurrera jarraitzen du etenik gabe, datozen orduotan euri gehiago egingo baitu.

UBRIQUE (CÁDIZ), 08/02/2026.- Las calles del casco antiguo de la localidad gaditana de Ubrique siguen anegadas este domingo tras el paso de las borrascas. EFE/ Román Ríos Ubriqueko (Cadiz) bizilagun bat, bere etxean, urari aurre egiteko prest. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Andaluzian euriteak baretu egin dira igande goizean, Leonardo eta Marta ekaitzak igaro ostean. Prezipitazioak nabarmen murriztu dira, eta eguraldiak hobera egin du. Hala ere, astelehenetik aurrera fronte gehiago iritsiko dira autonomia erkidegora.

Horrela, eguraldi ezegonkorra gailenduko da berriro. Meteorologia zerbitzuek ohartarazi dutenez, igande goizean nagusi den barealdia behin-behinekoa izango da, eta datozen egunetarako egindako iragarpena ikusita, adi egoteko gomendatu dute.

Cadizko El Puerto de Santa Maria herrian dagoen Doña Blanca auzoko 660 bizilagunak etxera itzultzen hasi dira jada, Udalak Andaluziako Juntari larrialdi-maila jaisteko eskatu ostean. Guadalete ibaiak inguruan eragindako kalte materialak aztertu ostean hartu dute erabakia.

Halaber, egoerak hobera egin duela ikusteko adibide argieneteko bat Guadalquivir ibaia da, Kordoba parean. Goizean, emariak behera egin du apur bat, gauerdian 6 metrotik gora harrapatu eta gero. Jaitsiera horrek behin-behinean egoera lasaitzeko balio izan du, baina garbiketa lanak ez dira amaitu, eta datozen orduotan euri gehiago egitea espero dute.

CÓRDOBA, 06/02/2026.- El Guadalquivir ha duplicado su umbral en dos días y a las 9.40 horas de este viernes ha superado los 5,60 metros de lámina de agua, cuando el umbral rojo lo alcanza en los 2,5 metros. EFE/ Salas
18:00 - 20:00
Andaluzia Denboraleak Hondamendi naturalak Espainia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Zaldibar Argituren bilkura hondamendiaren 6. urteurrenean
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zaldibar Argitu plataformak auziaren instrukzio fasea amaitzeko galdegin du hondamendiaren 6. urtemugan

Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran langileak gogoan, urtero bezala ekitaldia egin du herri plataformak Eitzaga auzoan. Bildutakoek esan dutenez, "gogaituta" daude, epaitegiak 72 hilabete baitaramatza ingurumen delituak ikertzen. "Argitu dadila dena", aldarrikatu dute. Horrez gain, zabortegiaren zati bat "babesik gabe" dagoela eta bertako hondakinak "zuzenean errekara jausten" ari direla salatu dute.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Guggenheim Urdaibai proiektua "herri mugimenduak geldiarazi" duela ospatu dute Gernikan

Gernikan gaur ospatu dute Guggenheim Urdaibai proiektua bertan behera uzteko abenduan hartu zen erabakia. "Herri mugimenduaren garaipena" izan dela proiektu hori geldiaraztea, eta "herritarren borrokari esker gelditu" dela ospatu dute mosaiko erraldoi bat osatuz. Argi eta ozen aldarrikatu dute "gizarte antolatua gai dela erakunde eta agintarien burugabekeriei aurre egiteko".
Gehiago ikusi
Publizitatea
X