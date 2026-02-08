Hoy es noticia
Registrados varios movimientos sísmicos tras el temporal en Andalucía

Ha habido terremotos de baja intensidad en la Sierra de Cádiz y en varios municipios de Málaga.
ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 07/02/2026.-Vista del río Guadalete a su paso por Arcos de la Frontera, y al que la presa está desembalsado agua. Andalucía se mantiene en situación de máxima alerta ante el posible empeoramiento de los efectos generados por el tren de borrascas de las últimas semanas con la llegada del nuevo frente, Marta, después de estimar que las pérdidas económicas para la región pueden ser "millonarias". EFE/ Roman Rios
Arcos de la Frontera. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Denboralearen ondoren hainbat mugimendu sismiko erregistratu dira Andaluzian
Agencias | EITB

Última actualización

La Sierra de Cádiz y la provincia de Málaga han registrado varios movimientos sísmicos, terremotos aunque de baja intensidad, en la madrugada de este domingo, con una intensidad máxima de 3,6 de magnitud y a una profundidad de un kilómetro el más cercano.

Según la información recogida por el Instituto Geográfico Nacional, el primero de los movimientos registrados se produjo a las 1:46 hora local en Benaocaz, con una intensidad de 2.4 de magnitud y a una profundidad de 40 kilómetros.

Por su parte, en El Bosque el primero de los registrados se produjo a las 5,56 horas, con una magnitud de 2,8 y a cuatro kilómetros de profundidad.

En la provincia de Málaga, el seísmo de mayor magnitud en las últimas horas ha sido en el municipio malagueño de Jimera de Líbar. Así, ha tenido lugar en el citado municipio un terremoto a las 02:43 horas de magnitud 3.6 y a un kilómetro de profundidad.

Además de este, también ha tenido lugar otro en ese mismo municipio, de magnitud 2.6; otro en Benalauría (magnitud 2.5); tres en Cortes de la Frontera, de 2.2, de 2.4 y 1.6 de magnitud); y en Júzcar (de magnitud 1.5).

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, explicó este pasado sábado, tras los ruidos y vibraciones percibidos por los vecinos de varias localidades, que se trata de "fenómenos hidrogeológicos normales en episodios de lluvias prolongadas e intensas, según los informes de los expertos, y no suponen un riesgo estructural".

Este pasado sábado también se registraron terremotos en varias localidades malagueñas. El municipio malagueño de Gaucín, enclavado en el Valle del Genal de la comarca de la Serranía de Ronda, registró uno de magnitud 3, que se suma a los que se registraron el pasado miércoles en esa misma localidad.

A lo largo de la madrugada del pasado sábado también se registraron seísmos de diversa magnitud en las localidades de Montejaque (de magnitud 1.7), Villanueva del Trabuco (de magnitud 1.5), Manilva (1,7 de magnitud), Jubrique (2.2 de magnitud), Cuevas del Becerro (1.7 de magnitud) y Casares (uno de 2.1 de magnitud y otro de 2.5).

