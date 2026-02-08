Registrados varios movimientos sísmicos tras el temporal en Andalucía

La Sierra de Cádiz y la provincia de Málaga han registrado varios movimientos sísmicos, terremotos aunque de baja intensidad, en la madrugada de este domingo, con una intensidad máxima de 3,6 de magnitud y a una profundidad de un kilómetro el más cercano.



Según la información recogida por el Instituto Geográfico Nacional, el primero de los movimientos registrados se produjo a las 1:46 hora local en Benaocaz, con una intensidad de 2.4 de magnitud y a una profundidad de 40 kilómetros.



Por su parte, en El Bosque el primero de los registrados se produjo a las 5,56 horas, con una magnitud de 2,8 y a cuatro kilómetros de profundidad.

En la provincia de Málaga, el seísmo de mayor magnitud en las últimas horas ha sido en el municipio malagueño de Jimera de Líbar. Así, ha tenido lugar en el citado municipio un terremoto a las 02:43 horas de magnitud 3.6 y a un kilómetro de profundidad.



Además de este, también ha tenido lugar otro en ese mismo municipio, de magnitud 2.6; otro en Benalauría (magnitud 2.5); tres en Cortes de la Frontera, de 2.2, de 2.4 y 1.6 de magnitud); y en Júzcar (de magnitud 1.5).



La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, explicó este pasado sábado, tras los ruidos y vibraciones percibidos por los vecinos de varias localidades, que se trata de "fenómenos hidrogeológicos normales en episodios de lluvias prolongadas e intensas, según los informes de los expertos, y no suponen un riesgo estructural".



Este pasado sábado también se registraron terremotos en varias localidades malagueñas. El municipio malagueño de Gaucín, enclavado en el Valle del Genal de la comarca de la Serranía de Ronda, registró uno de magnitud 3, que se suma a los que se registraron el pasado miércoles en esa misma localidad.

A lo largo de la madrugada del pasado sábado también se registraron seísmos de diversa magnitud en las localidades de Montejaque (de magnitud 1.7), Villanueva del Trabuco (de magnitud 1.5), Manilva (1,7 de magnitud), Jubrique (2.2 de magnitud), Cuevas del Becerro (1.7 de magnitud) y Casares (uno de 2.1 de magnitud y otro de 2.5).