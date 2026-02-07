TEMPORAL
Andalucía atiende 722 emergencias por la borrasca Marta y mantiene 11 089 desalojados

El presidente andaluz, Juanma Moreno, advierte del posible desalojo de un centenar más de vecinos de Ubrique (Cádiz) por movimientos en la tierra.
Río Guadalete a su paso por Arcos de la Frontera en Cádiz. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: 722 larrialdi eragin ditu larunbatean Marta ekaitzak Andaluzian, eta 11.089 lagunek etxetik kanpo jarraitzen dute
Agencias | EITB

Andalucía ha atendido en la jornada de este sábado 722 incidencias por el paso de la borrasca Marta, un nuevo frente de este tren de borrascas que afecta a la comunidad desde finales de enero, y mantiene todavía a 11 089 personas desalojadas, más de 7700 de ellas en la provincia de Cádiz.

Según el balance final de esta jornada de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), 7707 personas siguen desalojadas en la provincia de Cádiz; otras 1500 en la de Córdoba; hasta 687 en la de Jaén; 586 en la de Málaga; hasta 400 en la provincia de Granada, y otras 209 en la de Sevilla.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha indicado a última hora de la noche de este sábado que todas las áreas "han dejado de estar incomunicadas" a causa de la acumulación de agua que han dejado las precipitaciones registradas por el paso de la borrasca Marta, al tiempo que ha apuntado a que se sumarán entre 150 y 200 las personas desalojadas a las 11.000 confirmadas.

De las 722 emergencias coordinadas en la jornada de hoy, la mayoría se concentra una vez más en la provincia de Cádiz (203), seguida de Sevilla (171) y Córdoba (105).

Además, durante el día de hoy, la Junta de Andalucía ha pedido ayuda al Gobierno español y a la UE ante los daños "millonarios" provocados por las borrascas.

