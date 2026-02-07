TEMPORAL
Vigilan embalses y carreteras en Cáceres, Málaga, Cádiz etc. ante el paso del temporal Marta

Embalse Arcos de la Frontera
18:00 - 20:00
Agencias | EITB

Última actualización

La Junta de Andalucía ha atendido en los últimos días más de 350 incidencias graves en su red viaria, que han ocasionado el corte parcial o total de carreteras, a raíz del paso de la borrasca Leonardo, al que ahora se suma Marta. 

Andalucia España Temporales Inundaciones Sociedad

HUETOR TAJAR (GRANADA), 06/02/2026.- Vecinos achican agua en Huétor Tájar (Granada), uno de los municipios andaluces especialmente afectados por la borrasca Leonardo. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este viernes que es posible que sea necesario ampliar el perímetro de evacuación tras el desalojo de la población de Grazalema (Cádiz) debido a los efectos del temporal, aunque la situación la determinarán los geólogos. EFE/ Miguel Ángel Molina
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La borrasca Marta pone en alerta al suroeste peninsular por lluvias, nieve, viento y oleaje

Las precipitaciones seguirán cayendo en Andalucía y Extremadura, ya castigadas por la borrasca Leonardo. Castilla León y Galicia se han sumado a la lista de comunidades en alerta naranja. Además, hay riesgo de desbordamiento de varios ríos de Madrid, Castilla La Mancha y Castilla y León. En Asturias, se busca  a una mujer desaparecida en la zona del espigón de San Juan de la Arena. 

