Vigilan embalses y carreteras en Cáceres, Málaga, Cádiz etc. ante el paso del temporal Marta

Las precipitaciones seguirán cayendo en Andalucía y Extremadura, ya castigadas por la borrasca Leonardo. Castilla León y Galicia se han sumado a la lista de comunidades en alerta naranja. Además, hay riesgo de desbordamiento de varios ríos de Madrid, Castilla La Mancha y Castilla y León. En Asturias, se busca a una mujer desaparecida en la zona del espigón de San Juan de la Arena.