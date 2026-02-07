Vigilan embalses y carreteras en Cáceres, Málaga, Cádiz etc. ante el paso del temporal Marta
La Junta de Andalucía ha atendido en los últimos días más de 350 incidencias graves en su red viaria, que han ocasionado el corte parcial o total de carreteras, a raíz del paso de la borrasca Leonardo, al que ahora se suma Marta.
El independentismo reúne a entre 8000-30 000 personas en la primera manifestación contra la gestión de Rodalíes de este sábado
Junts, ERC y la CUP piden la dimisión o el cese de la consellera Paneque y del ministro Puente. Por la tarde, Barcelonara acogerá otra manifestación, en este caso convocada por plataformas de usuarios de transporte público.
La borrasca Marta pone en alerta al suroeste peninsular por lluvias, nieve, viento y oleaje
Las precipitaciones seguirán cayendo en Andalucía y Extremadura, ya castigadas por la borrasca Leonardo. Castilla León y Galicia se han sumado a la lista de comunidades en alerta naranja. Además, hay riesgo de desbordamiento de varios ríos de Madrid, Castilla La Mancha y Castilla y León. En Asturias, se busca a una mujer desaparecida en la zona del espigón de San Juan de la Arena.
Recuperan el cuerpo sin vida de una persona flotando en la ría, frente al Ayuntamiento de Bilbao
El hallazgo del cadáver se ha producido hacia las 10:30 horas, y rápidamente ha sido recuperado. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido.
Tregua del temporal en Andalucía, con una víctima mortal y más de 8000 desalojados, pero lo peor está por llegar
Tras Leonardo, el fin de semana llegará la borrasca Marta, a una zona con más de quince ríos en el umbral rojo de caudal.
Detienen a un hombre en Vitoria-Gasteiz por violencia doméstica y amenazas con arma blanca
El detenido se ha atrincherado en la vivienda que compartía con otras personas tras una fuerte discusión con sus familiares.
Un accidente entre tres turismos y un camión provoca retenciones kilométricas en el corredor del Txorierri
En el accidente tres personas han resultado heridas, según ha informado la Ertzaintza a orain.eus. Dos carriles en sentido San Sebastián han permanecido cortados a primera hora de la tarde del viernes, y las retenciones han llegado hasta la BI-10 (antigua A-8).
La Ertzaintza investiga el hallazgo del cadáver de un hombre con signos de violencia en la zona del Alto del Vivero
Gracias a las primeras investigaciones se ha podido determinar que se trataría de un vecino de Barakaldo de 60 años. El hombre permanecía desaparecido desde el miércoles.
Denis Itxaso prevé 200 pisos dotacionales en Riberas de Loiola, frente a los 400 anunciados por el ayuntamiento
El consejero de Vivienda y Agenda Urbana ha planteado esas cifras “como hipótesis de trabajo”. El alcalde donostiarra, Jon Insausti, señaló un día antes que los pisos a construir serían el doble.
Colapso del tráfico en el entorno del Gran Bilbao tras tres accidentes sin heridos graves
Uno de los accidentes ha tenido lugar en el corredor del Txorierri, un segundo en Rontegi y el tercero en Artatza, con largas colas que han provocado el cierre total del corredor del Txorierri.