Urtegiak eta errepideak gertutik zaintzen ari dira Caceresen, Malagan, Cadizen eta beste hamaika tokitan, Marta ekaitza dela eta

Embalse Arcos de la Frontera
18:00 - 20:00
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Andaluziako Juntak 350 gorabehera larri baino gehiago erregistratu ditu azken egunotan autonomia erkidegoko errepide sarean, eta, ondorioz, errepide asko eta asko itxi behar izan dituzte, Leonardo depresioak eraginda. Marta ekaitzak are gehiago okertu dezake egoera.

Andaluzia Espainia Denboraleak Uholdeak Gizartea

