Tras una muerte y miles de desalojos, Andalucía se prepara para recibir la borrasca Marta

La borrasca Leonardo ha obligado a desalojar a más de 11.000 personas en diferentes puntos de Andalucía, y también ha provocado la muerte de una persona en Málaga, arrastrada por el caudal de un río.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha insistido este viernes en pedir a la población andaluza prudencia y extremar la precaución ante posibles nuevos episodios de lluvia intensa en algunas zonas de la comunidad durante este sábado y, a partir del lunes, con la llegada de la borrasca Marta.



Ha señalado que la tierra ya es incapaz de drenar tanta agua y hay ríos y pantanos que están llenos, de manera que previsiones de lluvia en algunas zonas de unos 30 litros por metro cuadrado "pueden dificultar todavía más la situación".



Aunque ahora se está en un nivel 2 de emergencia, que se mantendrá vigente como mínimo hasta el miércoles 11 de febrero, Moreno ha expresado que, para su gobierno, es una situación como de "alerta roja" en todo el territorio.

Marta

Tras el paso de Leonardo, la Aemet avisó ayer de que una nueva borrasca denominada Marta volverá a azotar la Península, con "precipitaciones persistentes" y "rachas muy fuertes" de viento que afectarán especialmente al sur y este peninsular, donde amplias zonas siguen aún muy afectadas.



Según Aemet, Marta se irá disipando a partir del domingo 8, cuando se prevé que las altas presiones se establezcan en el sur peninsular, con las precipitaciones perdiendo intensidad, aunque podrán seguir dejando "importantes acumulados" en las Béticas y rachas de viento "muy fuertes" que quedarán restringidas al extremo sur, cuadrante sudeste y Baleares.

Una muerte y 11.000 desalojados

La borrasca Leonardo ha perdido este viernes intensidad al despedirse de la península, aunque deja unos 11.000 desalojos solo en Andalucía, gran inquietud ante las crecidas de muchos ríos como el Guadalquivir y un cadáver hallado en Málaga.

Andalucía supera los 11.000 desalojados en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada, Huelva y Málaga. De ese total, alrededor de 8.000 vecinos pertenecen a municipios gaditanos como Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Grazalema, El Puerto de Santa María, Puerto Serrano, Los Barrios, San Martín del Tesorillo, Jimena de la Frontera y Genalguacil.



3.400 desalojos se han producido en la ciudad de Jerez (Cádiz), mientras en el municipio de 1.400 habitantes de Benaoján (Málaga), ubicado en la Serranía de Ronda, se ha dado hoy la orden de desalojar a unos 200 vecinos de zonas inundables ante el "riesgo de desbordamiento de la presa de Montejaque".



En Grazalema, "epicentro" del temporal, los 1.500 habitantes evacuados no podrán volver a sus casas antes de seis o siete días, según las autoridades.



Corte de carreteras

En toda la comunidad andaluza, el temporal ha ocasionado asimismo el corte de más de un centenar de carreteras y el servicio ferroviario está muy afectado.



Cádiz es la más damnificada por el corte de vías con 50 carreteras afectadas. En total, 152 sufren algún tipo de afectación, según el último balance.