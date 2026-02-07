DENBORALEA

Leonardok hildako bat eta milaka herritar etxetik kanpo utzi ditu Andaluzian, eta Marta dator orain

Larunbat honetarako, euri-jasa handiak espero dira berriro. 11.000 pertsona etxetik atera dituzte eta ehun bat errepide itxita daude.

HUETOR TAJAR (GRANADA), 06/02/2026.- Un vecino observa la crecida del río, este viernes en Huétor Tájar (Granada), uno de los municipios andaluces especialmente afectados por la borrasca Leonardo. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este viernes que es posible que sea necesario ampliar el perímetro de evacuación tras el desalojo de la población de Grazalema (Cádiz) debido a los efectos del temporal, aunque la situación la determinarán los geólogos. EFE/ Miguel Ángel Molina
Uholdeak Granadan. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Leonardo depresioaren ondorioz, 11.000 pertsona baino gehiago atera behar izan dituzte etxetik Andaluzia osoan, eta pertsona bat hil da Malagan, ibai baten emariak eramanda.

Juanma Moreno Andaluziako presidenteak zuhurtzia eta arreta eskatu dizkie herritarrei, larunbat honetatik aurrera euri-jasa handiak izan daitezkeelako.

Horren hitzetan, lurra ez da gai hainbeste ur hartzeko, eta ibai eta zingira batzuk beteta daude. Horregatik, eta metro koadroko 30 litro egitea espero delako, "egoera are gehiago zaildu daiteke", gaineratu du.

Nahiz eta orain 2. mailako larrialdi egoeran egon, gutxienez otsailaren 11ra arte, Morenok adierazi du bere gobernuarentzat "alerta gorria" dela lurralde osoan.

Marta

Leonardoren ostean, Marta izeneko beste denborale batek penintsula astinduko duela iragarri zuen atzo Aemetek, eta, batez ere penintsularen hegoaldean eta ekialdean, "prezipitazio iraunkorrak" eta "haize-bolada oso gogorrak" izango direla.

Aemeten arabera, Marta desegin egingo da igandetik aurrera (hilak 8), presio altuak penintsulako hegoaldean ezartzea espero baita. Prezipitazioek indarra galduko dute, baina ura pilatu egingo da eta haize-bolada "oso bortitzak" izango dira hego muturrean.

Heriotza bat eta 11.000 pertsona etxetik kanpo

Leonardo depresioak indarra galdu du ostiral honetan penintsulari agur esan ostean, baina Andaluzian bakarrik 11.000 pertsona etxetik atera dituzte, eta kezka oraindik handia da Guadalquivir ibaiaren egoeragatik eta Malagan emakume baten gorpua aurkitu ostean.

Cadizen, Kordoban, Jaenen, Sevillan, Granadan, Huelvan eta Malagan atera behar izan dituzte herritar batzuk etxetik. 8.000 inguru Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Grazalema, El Puerto de Santa María, Puerto Serrano, Los Barrios, San Martín del Tesorillo, Jimena de la Frontera eta Genalguacil udalerrietako bizilagunak dira.

Jerezen (Cadiz) 3.400 pertsona atera dituzte etxetik, eta 1.400 biztanle dituen Benaojanen (Malaga), Rondako mendilerroan, 200 bizilagun atera dituzte, Montejaqueko presak gainezka eginez gero, urpean gera daitezkeen eremuetan bizi direlako.

Grazaleman, denboralearen "epizentroan", ebakuatutako 1.500 biztanleak ezin izango dira etxera itzuli sei edo zazpi egunez.

Errepideak itxita

Denboraleak ehun errepide baino gehiago ixtera behartu ditu agintariak, eta tren-zerbitzuan ere eragina handia izan da.

Cadiz izan da kaltetuena, bertan 50 bat errepide itxi dituztelako.

Andaluzia Denboraleak Uholdeak Gizartea

