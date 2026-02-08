DENBORALEA

Mugimendu sismikoak izan dira Andaluzian, denboralearen ondorioz

Intentsitate txikiko lurrikarak izan dira Cadizko mendilerroan eta Malagako hainbat udalerritan.
ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 07/02/2026.-Vista del río Guadalete a su paso por Arcos de la Frontera, y al que la presa está desembalsado agua. Andalucía se mantiene en situación de máxima alerta ante el posible empeoramiento de los efectos generados por el tren de borrascas de las últimas semanas con la llegada del nuevo frente, Marta, después de estimar que las pérdidas económicas para la región pueden ser "millonarias". EFE/ Roman Rios

Arcos de la Frontera. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hainbat mugimendu sismiko izan dira bart Cadizko mendilerroan eta Malagako probintzian, intentsitate txikiko lurrikarak. Handienak 3,6ko indarra harrapatu du eta kilometro bateko sakoneran izan du hipozentroa.

Espainiako Institutu Geografikoak jasotako datuen arabera, atzemandako lehen mugimendua 01:46an izan da Benaocazen, 2,4 graduko indarra harrapatu du eta 40 kilometroko sakoneran izan du hipozentroa.

Bestalde, Cadizen bertan, 05:56an atzeman dute lehena El Bosque udalerrian: 2,8 graduko indarra harrapatu du eta 4 kilometroko sakoneran izan du hipozentroa.

Malagako probintzian, Jimera de Líbar udalerrian izan da lurrikara handiena, 02:43an: 3,6 graduko lurrikara izan da, eta kilometro bateko sakoneran izan du hipozentroa.

Horrez gain, 2,6 graduko beste bat nabaritu dute udalerri berean, 2,5eko bat Benalaurian, hiru Cortes de la Fronteran (2,2koa, 2,4koa eta 1,6koa), eta 1,5eko bat Juzcarren.

Patricia Navarro Andaluziako Gobernuak Malagan duen ordezkariak atzo bertan esan zuenez, "fenomeno hidrogeologiko normalak dira eurite luze eta gogorrak izan ostean, adituen arabera, eta ez dute egiturazko arriskurik eragiten".

Andaluziak 722 larrialdi artatu ditu Marta depresioagatik, eta 11 089 etxetik atera dituzte
Andaluzia Lurrikarak Gizartea

