Mugimendu sismikoak izan dira Andaluzian, denboralearen ondorioz
Hainbat mugimendu sismiko izan dira bart Cadizko mendilerroan eta Malagako probintzian, intentsitate txikiko lurrikarak. Handienak 3,6ko indarra harrapatu du eta kilometro bateko sakoneran izan du hipozentroa.
Espainiako Institutu Geografikoak jasotako datuen arabera, atzemandako lehen mugimendua 01:46an izan da Benaocazen, 2,4 graduko indarra harrapatu du eta 40 kilometroko sakoneran izan du hipozentroa.
Bestalde, Cadizen bertan, 05:56an atzeman dute lehena El Bosque udalerrian: 2,8 graduko indarra harrapatu du eta 4 kilometroko sakoneran izan du hipozentroa.
Malagako probintzian, Jimera de Líbar udalerrian izan da lurrikara handiena, 02:43an: 3,6 graduko lurrikara izan da, eta kilometro bateko sakoneran izan du hipozentroa.
Horrez gain, 2,6 graduko beste bat nabaritu dute udalerri berean, 2,5eko bat Benalaurian, hiru Cortes de la Fronteran (2,2koa, 2,4koa eta 1,6koa), eta 1,5eko bat Juzcarren.
Patricia Navarro Andaluziako Gobernuak Malagan duen ordezkariak atzo bertan esan zuenez, "fenomeno hidrogeologiko normalak dira eurite luze eta gogorrak izan ostean, adituen arabera, eta ez dute egiturazko arriskurik eragiten".
Zure interesekoa izan daiteke
Euri zaparradak baretu dira Andaluzian, azken egunotako ekaitzak igarota
Guadalquivir ibaian, Kordoba parean, agerikoa da egoerak hobera egin duela. Goizean, emariak behera egin du apur bat, gauerdian sei metroko altuera izan ondoren. Jaitsiera horrek behin behineko arintzea ematen du, baina garbiketak aurrera jarraitzen du etenik gabe, datozen orduotan euri gehiago egingo du eta.
Zaldibar Argitu plataformak auziaren instrukzio fasea amaitzeko galdegin du hondamendiaren 6. urtemugan
Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran langileak gogoan, urtero bezala ekitaldia egin du herri plataformak Eitzaga auzoan. Bildutakoek esan dutenez, "gogaituta" daude, epaitegiak 72 hilabete baitaramatza ingurumen delituak ikertzen. "Argitu dadila dena", aldarrikatu dute. Horrez gain, zabortegiaren zati bat "babesik gabe" dagoela eta bertako hondakinak "zuzenean errekara jausten" ari direla salatu dute.
Arabako eta Gipuzkoako etxebizitzetan lapurretak egin zituen gaizkile talde bat desegin dute
Estatu osoan indarra erabiliz 25 lapurreta egin izana egozten diete, eta Araban lapurreta bat egin ondoren atxilotu dituzte taldea osatzen omen zuten lau kideak.
722 larrialdi eragin ditu larunbatean Marta ekaitzak Andaluzian, eta 11.089 lagunek etxetik kanpo jarraitzen dute
Juanma Moreno Andaluziako presidenteak ohartarazi du Ubriqueko (Cadiz) beste ehun bat bizilagun ere etxetik atera ditzaketela ondorengo orduetan lur mugimenduengatik.
Guggenheim Urdaibai proiektua "herri mugimenduak geldiarazi" duela ospatu dute Gernikan
Gernikan gaur ospatu dute Guggenheim Urdaibai proiektua bertan behera uzteko abenduan hartu zen erabakia. "Herri mugimenduaren garaipena" izan dela proiektu hori geldiaraztea, eta "herritarren borrokari esker gelditu" dela ospatu dute mosaiko erraldoi bat osatuz. Argi eta ozen aldarrikatu dute "gizarte antolatua gai dela erakunde eta agintarien burugabekeriei aurre egiteko".
Milaka lagunek Rodaliesen zerbitzu duin bat eskatu dute Bartzelonan egin dituzten bi manifestazioetan
Junts, ERC eta CUP alderdiek Paneque kontseilariaren eta Puente ministroaren dimisioa eskatu dute eguerdian. 8.000 manifestari bildu ditu protesta horrek, Udalaren arabera, eta 30.000 antolatzaileen esanetan. Arratsaldeko manifestazioan, berriz, Rodalies zerbitzuaren gainbehera salatu dute.
Muskilen festa egin dute lehen aldiz Iruñean inauteriak iragartzeko, Kaldereroen ordez
Duela sei urte hasi zuten Iruña Taldeko kideek festa aldatzearen beharraren inguruko hausnarketa, ijito komunitatearen ezerosotasunetik abiatuta. Muskilak sortu dute, izena eta janzkera aldatuz, baina festaren egitarauari eutsiz.
Prostituitzera behartuta zeuden hiru emakume askatu dituzte Getxon
Bestalde, 36 eta 27 urteko bi emakume atxilotu dituzte, askatutako hiru lagunak prostituitzera behartzeagatik. Beste bi delitu ere egotzi dizkiete atxilotuei: droga trafikoa eta baimenik gabe botikak saltzea. Ikertzaileek egiaztatu dutenez, biktimek beren diru-sarreren % 50 ematen zieten arduradunei.
Andaluziako Juntak laguntza eskatuko dio Espainiako Gobernuari eta EBri denboraleek utzitako "milioiko euroko galerei" aurre egiteko
Marta ekaitzak zaparradak eta haize bolada gogorrak utziko ditu erkidegoan. Kezkagarria da, halaber, Guadalquivir ibaiaren maila, uste baita arratsaldean bere gorena harrapatuko duela. Denboralea tarteko, Sevilla-Girona eta Cadiz-Almeria futbol partidak bertan behera utzi dituzte.