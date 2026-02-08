Setenil de las Bodegas convive con el miedo a los derrumbes y la curiosidad de los turistas
Setenil es uno de los municipios más turísticos de Cádiz, en la ruta de los pueblos blancos. El alcalde pide a las empresas turísticas que no organicen visitas a Setenil debido al temporal.
El mal tiempo no ha deslucido el tradicional pasacalles de "Iñudeak eta Artzainak" en Donostia-San Sebastián
La comparsa de Kresala Elkartea ha vuelto a desfilar por las calles de Donostia-San Sebastián para recordar a las nodrizas, los pastores y demás personajes de los antiguos carnavales al ritmo de las melodías de Sarriegi. La tradición, que cumple ya 49 años, ha congregado a centenares de personas. La comparsa ha deleitado a los presentes con zortzikos, fandangos y arin arin.
La plataforma Zaldibar Argitu exige el fin de instrucción del caso en el 6º aniversario de la catástrofe
Organizado por la plataforma ciudadana, un acto ha recordado a los trabajadores fallecidos Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán en la localidad vizcaína. Zaldibar Argitu ha mostrado su "hartazgo" porque el juzgado lleva 72 meses investigando la pieza de delitos medioambientales. "Que se aclare todo y que se diriman las responsabilidades", han reivindicado.
Ligero respiro meteorológico en Andalucía tras el paso de las borrascas
Uno de los efectos más visibles de esta mejora momentánea se observa en el río Guadalquivir a su paso por Córdoba. Durante la mañana, el caudal ha descendido ligeramente tras haber rozado los seis metros de altura durante la medianoche, una bajada que aporta alivio puntual, aunque la vigilancia continúa ante las lluvias previstas.
Desarticulado un grupo criminal que cometió robos en viviendas de Álava y Gipuzkoa
Se les atribuyen 25 robos con fuerza en todo el Estado, y la operación culminó con la detención de los cuatro integrantes tras realizar un robo en Álava.
Registrados varios movimientos sísmicos tras el temporal en Andalucía
Ha habido terremotos de baja intensidad en la Sierra de Cádiz y en varios municipios de Málaga.
Andalucía atiende 722 emergencias por la borrasca Marta y mantiene 11 089 desalojados
El presidente andaluz, Juanma Moreno, advierte del posible desalojo de un centenar más de vecinos de Ubrique (Cádiz) por movimientos en la tierra.
Gernika celebra que "el movimiento ciudadano ha parado el proyecto del Guggenheim Urdaibai"
Cientos de personas han celebrado esta tarde en Gernika la paralización total del Guggenheim Urdaibai anunciada en diciembre. Consideran que la decision de abandonar el proyecto es "una victoria del movimiento ciudadano", que la lucha ha servido para paralizar el museo Guggenheim de Urdaibai. Formando un gran mosaico han reivindicado que "una sociedad organizada es capaz de hacer frente a los disparates de instituciones y autoridades".
Muskilak ha anunciado este año la llegada del Carnaval a Pamplona, en sustitución de los Caldereros
Iruña Taldea, organizadora de la fiesta, comenzó hace seis años una reflexión sobre la necesidad de cambiar la tradición para que fuera cómoda para todos. Tomada la decisión, han estrenado Muskilak, cambiando de nombre y vestimenta, pero manteniendo el programa de la fiesta.
Dos marchas con miles de manifestantes piden en Barcelona un servicio de Rodalies digno
Por un lado, al mediodía se han manifestado Junts, ERC y la CUP. Unas 8000 personas, según el Ayuntamiento de Barcelona, y 30 000 según cifras de los organizadores, han participado en esa manifestación. Por la tarde, en una segund amarcha, otras unas 3000 personas, según fuentes de la Guardia Urbana, han protestado por la degradación del servicio de Rodalies.