Setenil de las Bodegas convive con el miedo a los derrumbes y la curiosidad de los turistas

La comparsa de Kresala Elkartea ha vuelto a desfilar por las calles de Donostia-San Sebastián para recordar a las nodrizas, los pastores y demás personajes de los antiguos carnavales al ritmo de las melodías de Sarriegi. La tradición, que cumple ya 49 años, ha congregado a centenares de personas. La comparsa ha deleitado a los presentes con zortzikos, fandangos y arin arin.