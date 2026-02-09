El Parlamento Vasco se suma a la Korrika
La carrera a favor del euskera y de AEK pasará por Vitoria-Gasteiz el día 27 marzo, día en el que veremos correr a los parlamentarios. En nombre de la institución, la presidenta Bakartxo Tejeria será la encargada de portar el testigo.
Te puede interesar
Cuatro menores investigados acusados de dar una paliza a dos jóvenes en Lasarte-Oria
Las víctimas, de 20 y 17 años, se encontraban junto a otros jóvenes en el patio de un colegio de Lasarte-Oria, cuando se les acercaron un grupo de otros siete jóvenes para pedirles un cigarro. Tras la negativa cuatro de ellos comenzaron a golpearles y tuvieron que ser atendidas en un centro hospitalario.
Investigan la aparición del cadáver de un hombre flotando en el río en Eskoriatza
Un particular ha avisado esta mañana de la presencia de un cuerpo flotando en el río Deba a su paso por el barrio Aingeru Guarda de la localidad guipuzcoana.
Hallan en Urbasa un esqueleto casi completo de bisonte de 4000 años que podría ser el primer bisonte europeo documentado en la Península Ibérica
La Presidenta María Chivite y la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola han presentado este lunes el hallazgo de "gran relevancia científica". El descubrimiento, calificado como “único” en la Península Ibérica, se produjo en la Sima Arrafela durante una intervención arqueológica promovida por el Departamento de Cultura con participación de la Universidad del País Vasco y el Museo de Historia Natural de Madrid, entre otras instituciones.
Desarticulado en Bizkaia un grupo criminal dedicado a estafas en internet mediante anuncios falsos
Cinco personas están siendo investigadas, entre ellas un menor de 15 años, en el marco de esta operación denominada 'Negare'. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas imputaciones ni tampoco que puedan aparecer más personas perjudicadas.
El Ayuntamiento de San Sebastián dará a conocer el origen de los detenidos
Así las cosas, se suma al criterio fijado por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, a diferencia de Bilbao y Vitoria-Gasteiz. A partir de ahora, la Guardia Municipal de San Sebastián facilitará el origen de los detenidos cuando "la circunstancia lo requiera o cuando los medios de comunicación o la ciudadanía así lo demanden".
Mañana revuelta en las principales carreteras de la zona de Bilbao
Un accidente en Barakaldo, en las curvas de Ansio, sentido San Sebastián, ha provocado el traslado de una persona herida al hospital. Antes, cuatro vehículos han colisionado en Zamudio, en la carretera del Txorierri, y se han registrado retenciones a primera hora de la mañana.
Setenil de las Bodegas convive con el miedo a los derrumbes y la curiosidad de los turistas
Setenil es uno de los municipios más turísticos de Cádiz, en la ruta de los pueblos blancos. El alcalde pide a las empresas turísticas que no organicen visitas a Setenil debido al temporal.
El mal tiempo no ha deslucido el tradicional pasacalles de "Iñudeak eta Artzainak" en Donostia-San Sebastián
La comparsa de Kresala Elkartea ha vuelto a desfilar por las calles de Donostia-San Sebastián para recordar a las nodrizas, los pastores y demás personajes de los antiguos carnavales al ritmo de las melodías de Sarriegi. La tradición, que cumple ya 49 años, ha congregado a centenares de personas. La comparsa ha deleitado a los presentes con zortzikos, fandangos y arin arin.
La plataforma Zaldibar Argitu exige el fin de instrucción del caso en el 6º aniversario de la catástrofe
Organizado por la plataforma ciudadana, un acto ha recordado a los trabajadores fallecidos Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán en la localidad vizcaína. Zaldibar Argitu ha mostrado su "hartazgo" porque el juzgado lleva 72 meses investigando la pieza de delitos medioambientales. "Que se aclare todo y que se diriman las responsabilidades", han reivindicado.