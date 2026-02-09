Korrika
Eusko Legebiltzarrak Korrikarekin bat egin du

Euskararen eta AEKren aldeko lasterketa martxoaren 27an iritsiko da Gasteizera eta, egun horretan ikusiko ditugu korrika legebiltzarkideak. Erakundearen izenean, Bakartxo Tejeria presidenteak eramango du lekukoa.

Duela 4.000 urteko bisonte baten hezurdura topatu dute, ia osorik, Urbasan, eta Iberiar penintsulan dokumentatutako lehen bisonte europarra izan daiteke

Maria Chivite presidenteak eta Rebeca Esnaola Kultura eta Kirol kontseilariak "garrantzi zientifiko handiko" aurkikuntza aurkeztu dute astelehen honetan. Aurkikuntza “bakarra” da Iberiar penintsulan, eta Arrafela leizean egin zen, Kultura Departamentuak sustatutako esku-hartze arkeologiko batean, Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Madrilgo Historia Naturalaren Museoaren parte-hartzearekin, besteak beste.

