Mañana revuelta en las principales carreteras de la zona de Bilbao
Un accidente en Barakaldo, en las curvas de Ansio, sentido San Sebastián, ha provocado el traslado de una persona herida al hospital. Antes, cuatro vehículos han colisionado en Zamudio, en la carretera del Txorierri, y se han registrado retenciones a primera hora de la mañana.
Varios accidentes en las carreteras que circunbalan Bilbao han provocado retenciones y problemas de tráfico durante las primeras horas de la mañana.
En Barakaldo, en las curvas de Ansio se ha producido un accidente, donde una persona ha sido trasladada herida al hospital, y se han registrado retenciones en la BI-30, sentido San Sebastián.
En la A-8, en las curvas de Zorroza, tres turismos han sufrido un accidente, lo que ha generado importantes retenciones en la zona en dirección a Bilbao y Cantabria. Una persona ha resultado herida.
En Erandio dos turismos han colisionado en sentido Rontegi, con una persona herida.
Un accidente entre cuatro vehículos ha provocado esta mañana largas retenciones en la carretera del Txorierri. El accidente ha ocurrido en Zamudio, sentido Donostia-San Sebastián, donde los vehículos han obstaculizado el tráfico hasta pasadas las 08:30 horas.
En Álava, un turismo se ha salido de la vía en la A-1, en Armiñón, en dirección a Vitoria-Gasteiz.
