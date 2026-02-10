TEMPORAL
Carreteras cortadas, ríos desbordados, cortes de luz… Andalucía continúa sufriendo las consecuencias de las borrascas

18:00 - 20:00
Boquete en una carretera de Granada.
Euskaraz irakurri: Errepideak moztuta, ibaiak gainezka, argi-mozketak... Andaluziak borrasken ondorioak pairatzen jarraitzen du
author image

EITB

Última actualización

Varios días después de los primeros desalojos, 3500 personas continúan sin poder entrar en casa. Los que han podido regresar se han encontrado con lodo y agua por todas partes.

Andalucia Temporales Sociedad

18:00 - 20:00
