Errepideak moztuta, ibaiak gainezka, argi-mozketak... Andaluziak borrasken ondorioak pairatzen jarraitzen du

18:00 - 20:00
Boquete Granadako errepide batean.
EITB

Bizilagun askok egunak daramatzate etxetik kanpora; oraindik 3.500 lagun daude kiroldegietan edo hoteletan. Etxera itzuli ahal izan direnek lokatza eta ura aurkitu dituzte nonahi.

