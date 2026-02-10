El 10,2 % de la población de Euskadi es de nacionalidad extranjera y el 14 % ha nacido en otro país

El 10,2 % de la población residente en Euskadi a fecha 1 de enero de 2025 tenía nacionalidad extranjera y el 14% había nacido en otros países. Casi la mitad de las personas con nacionalidad extranjera procedía de países americanos y la edad media era de 34,1 años, según los datos del informe "Estructura de la población de la Comunidad Autónoma de Euskadi" hechos públicos este martes por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.



En concreto, al inicio del pasado año, las personas con nacionalidad extranjera en Euskadi ascendían a 226 367, el 10, 2% de la población total, lo que supone tres décimas más al censo del 1 de enero de 2024 y se sitúa por debajo de la media estatal del 14,1 %.



Álava es el territorio con mayor porcentaje de población de nacionalidad extranjera, con un 11,4 % (dos décimas más que en 2024), seguida por Gipuzkoa, con un 10,1 % (dos décimas más), y Bizkaia, con un 9,9 % (cuatro décimas más).

Nacionalidades



El 47,7 % de los extranjeros residentes en Euskadi, un total de 107 881 personas, tenían nacionalidad de países americanos (1,4 puntos más que en 2024) y el 57,8 % eran mujeres. Entre ellos, destacan Colombia, Nicaragua, Venezuela, Honduras y Paraguay, que concentraban el 32,9 % del total de las personas con nacionalidad extranjera y el 68,9 % de las personas con nacionalidad americana.



Por su parte, las personas de nacionalidad africana (56 189) representan el 24,8 % del total de personas extranjeras, 0,2 puntos más que en 2024, y el 54,5 % de ellas procedían de Marruecos. Le siguen Argelia, Senegal y Nigeria. En este caso, predominan los hombres (un 63,4 % del total).



De los países europeos proceden el 19,7 % de la población extranjera (44 653 personas), 1,6 puntos menos que en 2024. En este grupo destaca Rumanía, que supone el 7,8 % del total de personas extranjeras y el 39,5 % de las europeas. En segundo lugar, se sitúa Portugal, con un 13,5 % de las personas de nacionalidad europea, y Ucrania, con un 10,3 %. En este colectivo, el porcentaje de hombres es ligeramente superior que el de mujeres.



Las personas con nacionalidad de Asia y Oceanía (17 644 personas) representan el 7,8 % de las personas residentes extranjeras, con un 72,3 % procedentes de Pakistán (39,4 %) y China (32,9 %). En este grupo, los hombres (50,2 %) tenían un peso ligeramente superior al de las mujeres (49,8 %).



Población nacida en el extranjero residente en Euskadi

En función del estudio de Eustat, a 1 de enero de 2025, la población nacida en el extranjero residente en la Euskadi alcanzaba las 310 959 personas, el 14 % de la población total, frente al 13,5 % del año anterior, también inferior a la media del conjunto del Estado (19,3 %).

Eustat destaca las diferencias "significativas" a nivel comarcal, con zonas que superan el 15 %, como Llanada Alavesa y Rioja Alavesa, y otras en las que no llegaban al 10 %, como la Montaña Alavesa.



Navaridas y Lanciego (ambos en Álava) e Izurtza (en Bizkaia) presentan los porcentajes más altos, con el 23,3 %, 23 % y 21,2 %, respectivamente. Por contra, siete municipios no llegan al 4 %, los de Orexa, Beizama y Berastegi en Gipuzkoa, Zalduondo en Álava, y Ajangiz, Meñaka y Garai en Bizkaia.