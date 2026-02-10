Eustat
Euskadiko biztanleen % 10,2 atzerritar jatorrikoak dira eta % 14 atzerrian jaioak

Zehazki, iazko urtarrilean 226.367 biztanlek zuten atzerritar jatorria Euskadin, hau da, biztanleria osoaren % 10,2; 2024ko urtarrilean baino hiru hamarren gehiago, eta Espainiako Estatuko % 14,1eko batezbestekoaren azpitik.

gente jendea calle kalea bilbo

Jendea, Bilbon.

Agentziak | EITB

2025eko urtarrilaren 1ean Euskadin bizi ziren biztanleen % 10,2k atzerritar jatorria zuten, eta % 14 atzerrian jaiotakoak ziren. Atzerriko nazionalitatea zutenen ia erdiak Amerikatik etorritakoak ziren, eta horien batezbesteko adina 34,1 urtekoa zen, Eustat Euskal Estatistika Erakundeak astearte honetan argitaratutako "Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriaren egitura" txostenean jasotako datuen arabera.

Zehazki, iazko urtarrilean Euskadiko 226.367 biztanlek zuten atzerritar jatorria, hau da, biztanleria osoaren % 10,2; 2024ko urtarrilean baino hiru hamarren gehiago, eta Espainiako Estatuko % 14,1eko batezbestekoaren azpitik.

Araba da atzerritar jatorriko biztanleen ehuneko handiena duen lurraldea, % 11,4 (2024an baino bi hamarren gehiago); ondoren Gipuzkoa dago, % 10,1 (bi hamarren gehiago), eta azkenik Bizkaia, % 9,9 (lau hamarren gehiago).

Nazionalitateak

Euskadin bizi diren atzerritarren % 47,7k (107.881 pertsona) Amerikako nazionalitatea dute (2024an baino 1,4 puntu gehiago) eta % 57,8 emakumezkoak dira. Horien artean, Kolonbia, Nikaragua, Venezuela, Honduras eta Paraguai nabarmentzen dira —atzerritar nazionalitatea duten biztanle guztien % 32,9 eta amerikar nazionalitatea dutenen % 68,9 baitira—.

Bestalde, afrikarrak (56.189) % 24,8 dira, 2024an baino 0,2 puntu gehiago, eta horietatik % 54,5 Marokokoak dira. Aljeria, Senegal eta Nigeria datoz ondoren. Kasu horretan, gizonezkoak dira gehiago (% 63,4).

Europako herrialdeetatik datoz atzerritarren % 19,7 (44.653 pertsona), 2024an baino 1,6 puntu gutxiago. Talde horretan Errumania nagusitzen da, atzerritar guztien % 7,8 eta Europakoen % 39,5. Bigarren tokian Portugal dago, Europako nazionalitatea dutenen % 13,5, eta hirugarren Ukraina, % 10,3. Kolektibo horretan, gizonezkoen portzentajea emakumezkoena baino pixka bat handiagoa da.

Asia eta Ozeaniako nazionalitatea dutenak (17.644) atzerritik iritsitako biztanleen % 7,8 dira, eta Pakistandik datoz % 39,4, eta Txinatik % 32,9. Talde horretan, gizonezkoak % 50,2 dira, eta emakumezkoak % 49,8.

Euskadin bizi diren atzerrian jaiotako biztanleak

Eustaten azterlanaren arabera, 2025eko urtarrilaren 1ean, Euskadin bizi ziren atzerrian jaiotako biztanleak 310.959 ziren, biztanleria osoaren % 14 —Estatuko batezbestekoaren azpitik , % 19,3— .

Eustatek eskualde mailan dauden alde "handiak" nabarmendu ditu txostenean, Arabako Lautada eta Arabako Errioxa, alde batetik, eta Arabako Mendialdea, bestetik. 

Navaridasek eta Lantziegok (biak Araban) eta Izurtzak (Bizkaian) dituzte ehunekorik handienak, % 23,3, % 23 eta % 21,2, hurrenez hurren. Aldiz, zazpi udalerri ez dira % 4ra iristen: Orexa, Beizama eta Berastegi, Gipuzkoan; Zalduondo Araban; eta Ajangiz, Meñaka eta Garai, Bizkaian.

Migrazioa Gizartea Euskal Autonomia Erkidegoa

