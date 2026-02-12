Vuelos a Sevilla por la final de la Copa del Rey desde Hondarribia alcanzan los 800 euros
El fin de semana del 18 y 19 de abril se disputará en Sevilla la final de la Copa del Rey, enfrentando al ganador de la semifinal entre FC Barcelona y Atlético de Madrid con el vencedor del Athletic Club-Real Sociedad. Más de 60.000 aficionados esperan desplazarse, ya que cada club contará con 30.000 entradas, pero los vuelos hacia la capital andaluza presentan precios elevados y opciones limitadas.
Los vuelos desde Hondarribia son los más costosos, con precios que oscilan entre 700 y 800 euros, y además no hay trayecto directo. Los vuelos del sábado 18 incluyen escalas de entre 3 y 12 horas, complicando el viaje para los seguidores que quieren llegar a tiempo al partido.
Desde Bilbao, sí hay vuelos directos, con salida a las 11:40 y regreso incluido por 586 euros, mientras que la opción más barata en directo cuesta 428 euros. Otros aeropuertos cercanos, como el de Santander, tampoco ofrecen vuelos directos; el trayecto más viable saldría el día anterior, a las 17:40, y el precio rondaría 567 euros, llegando demasiado tarde para asistir al partido del sábado. Desde Vitoria, no hay opciones directas para el sábado, aunque sí se puede viajar el viernes con escalas de más de cinco horas y precios desde 246 euros.
Los vuelos desde Madrid-Barajas para el fin de semana de la final alcanzan entre 510 y 630 euros ida y vuelta, frente a los 150-176 euros de la semana anterior. Desde Barcelona, la opción más barata se sitúa en 137 euros y la más cara en 194 euros, dentro de lo habitual, según el buscador.
El fuerte aumento de precios refleja la alta demanda ante uno de los eventos más esperados del fútbol, que obliga a muchos aficionados a planificar viajes con anticipación y aceptar escalas largas o desplazamientos el día previo.
