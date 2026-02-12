KOPAKO FINALA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hondarribitik Errege Kopako finalera Sevillara joateko hegaldiak, 800 euroan

Hegaldien prezioak gora egin du eta partidara joan ahal izateko eskala luzeei edo egun bat lehenago bidaiatu beharrari egin behar diote aurre zaleek, hegaldi-metabilatzaile baten arabera.

Un avión con dificultades en el momento de tomar tierra en el aeropuerto de Bilbao este miércoles. El temporal ha cancelado un vuelo a Santiago de Compostela previsto para las 7.00 horas. Las rachas ya han alcanzado los 130 km/h, en Punta Galea 128, en Cerroja (Carranza) 121 y Orduña 120, según datos dados a conocer por Euskalmet. EFE/Luis Tejido

Hegazkin bat, Bilbon lurreratzen. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Apirilaren 18an eta 19an Errege Kopako finala jokatuko da Sevillan, FC Bartzelona eta Atletico Madrilen arteko finalerdiko irabazlea eta Athletic Club-Real Sociedadeko garailea aurrez aurre jarriz. 60.000 zalek baino gehiago bertaratuko dira, klub bakoitzak 30.000 sarrera izango baititu, baina Andaluziako hiribururako hegaldiek prezio garestiak eta aukera mugatuak dituzte.

Hondarribitik irteten diren hegaldiak dira garestienak, 700 eta 800 euro bitarteko prezioekin, eta, gainera, ez dago hegaldi zuzenik. Larunbatean, hilaren 18an, irten nahi izanez gero, 3 eta 12 ordu arteko geldialdiak egin beharko dira, eta zaila izango da partidara garaiz iristea.

Bilbotik, berriz, hegaldi zuzenak daude, 11:40an hasi eta 586 euroan, batez beste. Zuzeneko aukera merkeenak 428 euroko prezioa du. Inguruko beste aireportu batzuek ere, Santanderrek kasu, ez dute hegaldi zuzenik eskaintzen; aukerarik bideragarriena aurreko egunean ateratzea izango litzateke, 17:40an, eta prezioa 567 euro ingurukoa izango litzateke, baina larunbateko partidara beranduegi iritsiko litzateke.

Madril-Barajasetik hegaldiak 510 eta 630 euro artekoak dira, eta aurreko astean, berriz, 150-176 eurokoak. Bartzelonatik, aukerarik merkeena 137 eurokoa da, eta garestiena 194 eurokoa, bilatzailearen arabera.

Bilboko Aireportua Gasteizko Aireportua Hondarribiko aireportua Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X