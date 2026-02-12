Problemas en las carreteras por el viento, con retenciones y carriles cerrados
El tráfico presenta complicaciones en varios puntos de la red viaria, donde el viento y distintas incidencias están provocando retenciones y afecciones en algunos carriles.
Además de las retenciones habituales en los accesos a las principales ciudades, a esta hora se registran problemas entre la recta del Max Center y el puente de Rontegi, en Barakaldo. En este tramo, a las colas habituales se suma una furgoneta averiada en el puente de Rontegi, sentido Erandio, que está afectando al carril derecho, lo que está intensificando las retenciones.
También en Bizkaia, en la A-8 a la altura de Galdakao, sentido Bilbao, un vehículo averiado mantiene un carril ocupado, generando nuevas dificultades para la circulación.
En Gipuzkoa, el viento está teniendo especial incidencia en la red secundaria, donde se han producido cierres puntuales de carriles por la caída de árboles y pequeños desprendimientos, lo que obliga a extremar la precaución.
Las autoridades recomiendan reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y consultar el estado de las carreteras antes de emprender cualquier desplazamiento, ante la previsión de que el viento continúe afectando a la circulación.
