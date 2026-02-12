Arazoak errepideetan haizeagatik: auto-ilarak eta erreiak itxita
Arazoak daude trafikoan, bide-sareko hainbat puntutan, eta haizeak eta hainbat gorabeherek auto-ilarak eta kalteak eragin dituzte.
Hiri nagusietako sarbideetan ohikoak diren auto-ilarez gain, arazoak daude Max Centerreko zuzengunearen eta Barakaldoko Arrontegiko zubiaren artean. Tarte horretan, ohiko ilarez gain, Arrontegiko zubian, Erandiorako noranzkoan, matxuratutako furgoneta bat dago, eskuineko erreian, eta horrek auto-ilarak sortu ditu.
Bizkaian ere, A-8 autobidean, Galdakao parean, Bilborako noranzkoan, matxuratutako ibilgailu batek errei bat okupatu du eta horrek zirkulatzeko zailtasunak sortu ditu.
Gipuzkoan, haizeak eragina izan du bigarren mailako sarean; izan ere, erreiak itxi dituzte tarteka, zuhaitzak erori direlako eta lur-jausi txikiak izan direlako. Hori dela eta, arreta handiz ibiltzea gomendatzen dute.
Agintariek gomendatzen dute abiadura murriztea, segurtasun-distantzia handitzea eta errepideen egoera kontsultatzea edozein joan-etorriri ekin aurretik, haizeak zirkulazioan eragina izaten jarraituko duelakoan.
