Detenidas cuatro personas en una pelea en Bilbao y otra trasladada al hospital de Basurto

Un total de cuatro personas han sido detenidas esta madrugada en el Casco Viejo de Bilbao en el transcurso de una pelea, en la que un varón ha resultado herido y ha tenido que ser evacuado al hospital de Basurto.



Según han confirmado fuentes municipales, la Policía Municipal ha acudido sobre las dos de la madrugada a la calle Barrenkale del Casco Viejo por unas agresiones entre varios hombres.



Las mismas fuentes han indicado que se desconoce el motivo por el que ha comenzado esta pelea, en la que uno de los implicados ha tenido que ser trasladado al hospital de Basurto en una ambulancia.



Finalmente, la Policía municipal ha detenido a cuatro personas por su presunta implicación en la pelea y en la lesiones causadas a otro varón. Por su parte, un testigo ha aportado un vídeo donde se veía parte de la pelea.