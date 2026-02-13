Borroka
Lau pertsona atxilotu dituzte Bilbon izandako borroka batean, eta beste bat Basurtuko ospitalera eraman dute

Udal iturriek baieztatu dutenez, Udaltzaingo 02:00 aldera Barrenkalera joan da, borrokan baten abisua jaso orduko. Oraindik ez dute argitu zerk piztu ote duen gizonezkoen arteko liskarra.

Agentziak | EITB

Bart Bilboko Alde Zaharrean izan den borroka baten harira lau lagun atxilotu dituzte eta beste bat Basurtuko ospitalera eraman behar izan dute anbulantzian, zaurituta. 

Udal iturriek baieztatu dutenez, Udaltzaingoa 02:00 aldera Barrenkalera joan da, borroka baten abisua jaso orduko.  

Oraindik ez dute argitu zerk piztu ote duen gizonezkoen arteko liskarra. Udaltzaingoak lau lagun atxilotu ditu, borrokan parte hartzeagatik eta beste gizonezko bat lesioak eragiteagatik. 

Bestalde, lekuko batek borrokaren segundu batzuk erakusten dituen bideoa eman dio Poliziari. 

