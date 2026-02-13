Lau pertsona atxilotu dituzte Bilbon izandako borroka batean, eta beste bat Basurtuko ospitalera eraman dute
Udal iturriek baieztatu dutenez, Udaltzaingo 02:00 aldera Barrenkalera joan da, borrokan baten abisua jaso orduko. Oraindik ez dute argitu zerk piztu ote duen gizonezkoen arteko liskarra.
Bart Bilboko Alde Zaharrean izan den borroka baten harira lau lagun atxilotu dituzte eta beste bat Basurtuko ospitalera eraman behar izan dute anbulantzian, zaurituta.
Oraindik ez dute argitu zerk piztu ote duen gizonezkoen arteko liskarra. Udaltzaingoak lau lagun atxilotu ditu, borrokan parte hartzeagatik eta beste gizonezko bat lesioak eragiteagatik.
Bestalde, lekuko batek borrokaren segundu batzuk erakusten dituen bideoa eman dio Poliziari.
Minbizia da adin txikikoen gaixotasunagatiko lehen heriotza-kausa, eta urtero 60-70 kasu berri eragiten ditu Euskadin
Gaur egun, Osakidetza 64 ikerketa-proiektu garatzen ari da onkologia pediatrikoan, eta biziraupena % 80-85ean dago.
Emakume bat hil da Bartzelonan haize denboralearen ondorioz, eta Oriana borraskak alertan jarri ditu Katalunia edota Andaluzia
Hildako emakumea Vall d 'Hebroneko ospitalean zegoen.
Gizon bat atxilotu dute Iruñean, Marokotik Penintsularako patera bidaiak antolatzea egotzita
Atxilotuari atzerriko herritarren eskubideen aurkako delitua egozten diote Estatuan. Marokoko agintariek, berriz, emigrazio klandestinoa errazteagatik bilatzen zuten.
Lau urteko espetxe zigorra ezarri diote Donostiako Katalunia plazako aparkalekuan emakume bat bortxatu zuen gizonari
Aipatutako espetxe-zigorraz gain, zortzi urteko urruntze-neurria bete beharko du, eta epe horretan ezingo da emakumearekin harremanetan jarri, eta kaltetuari 8.000 euro ordaindu beharko dizkio.
Eusko Legebiltzarrak "ikasle kalteberak bidez kokatzea" lortzeko bidean aurrera egiteko eskatu du
Ganberak EAJren eta PSE-EEren zuzenketa bat onartu du, eskola plangintza eta zonifikazioa indartzearen alde egiten duena, eskola inklusiboagoa bultzatzeko. PPren ekimena atzera bota dute, baita Sumarren osoko zuzenketa ere.
Festa lehertu da Tolosan, hasi da sei eguneko jaia
Txilabak soinean jantzita eman diote hasiera inauteriei eta gaurtik eta datorren asteartera arte festak ez du etenik izango.
Hainbat tabernatan izandako lapurretak argitu dituzte Nafarroan
Foruzaingoak eta Guardia Zibilak lau pertsona atxilotu dituzte Foru Erkidegoan hiru lapurreta egitea eta ibilgailuak lapurtu eta erretzea egotzita.
Errege Kopako finalera Hondarribitik Sevillara joateko hegaldiak, 800 euroan
Hegaldien prezioak gora egin du eta partidara joan ahal izateko eskala luzeak edo egun bat lehenago bidaiatu beharko dute zaleek, hegazkin-txartelen metabilatzaile baten arabera.
Albiste izango dira: 150 km/h arteko haizea, inauterietako txupinazoa Tolosatik eta Osoko Bilkura Legebiltzarrean
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.