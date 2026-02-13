Gobierno Vasco y Gobierno de Navarra activan los planes de vialidad invernal este sábado

Gobierno Vasco y Gobierno de Navarra activarán este sábado los planes de vialidad invernal que tienen previstos para días de fuertes precipitaciones y nieve.

Y es que, según la previsión de Euskalmet, en la CAV, la cota de nieve se situará entre los 1000 y 800 metros, y estará por debajo de ese nivel en el este de Álava.

La agencia prevé una jornada invernal en la que se sucederán chubascos durante toda la jornada, siendo más abundantes en la primera mitad cuando se podrán dar algunas tormentas de granizo.

Ante esta situación, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha anunciado que a las 00:00 horas del sábado quedará activado el plan de vialidad para todo el día, en su fase de seguimiento e información.

Mientras, en Navarra, la agencia AEMET ha previsto nieve en torno a los 500 metros y ha activado alertas amarillas para todo el territorio: por fuertes lluvias en la vertiente cantábrica, por nevadas en la zona pirenaica y por viento en la zona centro y la Ribera.

Así, el Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno Foral ha activado hasta 46 quitanieves para el fin de semana. Asimismo, recomienda extremar la prudencia en las carreteras durante todo el fin de semana, a cusas de las precipitaciones, el viento y la posible formación de placas de hielo. Asimismo, se aconseja no acercarse a las proximidades de los ríos por el aumento de los caudales.