Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak neguko bidezaintza planak aktibatu dituzte larunbat honetan
Zaparrada handiez gain, elur-kota 800 metrotik behera kokatuko da Arabako ekialdean. Nafarroa, berriz, elurra 500 metrora egitea espero da.
Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak neguko bidezaintza planak abiaraziko dituzte larunbat honetan.
Izan ere, Euskalmeten iragarpenaren arabera, EAEn elur-kota 1.000 eta 800 metro artean kokatuko da, eta maila horretatik behera egongo da Arabako ekialdean.
Agentziak aurreikusi duenez, zaparradak botako ditu egun osoan zehar. Egunaren lehen zatian, gainera, txingor-ekaitzak izan daitezke.
Egoera horren aurrean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak iragarri du larunbateko 00:00etan aktibatuta geratuko dela egun osorako neguko bidezaintza plana, jarraipen- eta informazio-fasean.
Halaber, Nafarroan, AEMET agentziak 500 metro inguruan elurra egitea aurreikusi du, eta alerta horiak aktibatu ditu lurralde osorako: euriteengatik kantauri isurialdean, elurteengatik Pirinioetan eta haizeagatik erdialdean eta Erriberan.
Beraz, Foru Gobernuko Lurralde Kohesiorako Departamentuak elurra kentzeko 46 makina aktibatu ditu astebururako. Era berean, asteburu osoan zehar errepideetan zuhurtzia handiz jokatzea gomendatzen du, prezipitazioak, haizea eta izotz-plakak sor daitezkeelako.
Sortzetiko kardiopatia duten 175 haur jaiotzen dira urtero EAEn, eta % 85 baino gehiago helduarora iristen dira
Osasun Sailak nabarmendu du unitate oso espezializatuak behar direla, konplexuak direlako eta bizitzan zehar eboluzionatu dutelako.
Epaileak Errejonen kontrako auzia artxibatzea baztertu du eta otsailaren 17rako deitu du
Magistratuak autoan dioenez, "ez dago auzia ixteko arrazoirik", eta argitu du ez daukala Elisa Mouliaa auzitik erretiratu izanaren jakinarazpen ofizialik, eta, beraz, hark "akusazio partikularraren figura" izaten jarraitzen duela.
Euriak ez du ehunka ikasleren festarako gogoa desagerrarazi Bilbon
Euriaren ondorioz, bertan behera utzi behar izan dute urtero hainbat ikastetxek Bilboko kaleetan zehar egin ohi duten desfilea. Jaia Plaza Barriko arkupeetara eraman dute, eta txarangaren erritmoan dantzatu eta txokolatea hartuta berotu dira bertan.
73 urteko gizon bat hil da Tuteran izandako istripu batean
Ezbeharra NA-134 errepidean gertatu da. Istripuan hil den gizona gidatzen ari zen autoa bidetik atera da eta etxe bat jo du.
Desfileak eta mozorroak izango dira nagusi hainbat herritan asteburuan egingo diren inauterietako ekitaldietan
Baliteke euriaren eraginez programatutako hainbat ekitaldi bertan behera geratzea. Dena den, euria ez da ondo pasatzeko oztopo izango.
Minbizia da adin txikikoen gaixotasunagatiko lehen heriotza-kausa, eta urtero 60-70 kasu berri eragiten ditu Euskadin
Gaur egun, Osakidetza 64 ikerketa-proiektu garatzen ari da onkologia pediatrikoan, eta biziraupena % 80-85ean dago.
Lau gizon atxilotu dituzte Bilbon izandako borroka batean, eta beste bat Basurtuko ospitalera eraman dute
Udal iturriek baieztatu dutenez, 02:00ak aldera joan dira Udaltzaingoaren patruilak Barrenkalera, borroka baten abisua jaso ondoren. Oraindik ez dute argitu zerk piztu duen gizonezkoen arteko liskarra.
Emakume bat hil da Bartzelonan haize denboralearen ondorioz, eta Oriana borraskak alertan jarri ditu Katalunia edota Andaluzia
Hildako emakumea Vall d 'Hebroneko ospitalean zegoen.
Gizon bat atxilotu dute Iruñean, Marokotik Penintsularako patera bidaiak antolatzea egotzita
Atxilotuari atzerriko herritarren eskubideen aurkako delitua egozten diote Estatuan. Marokoko agintariek, berriz, emigrazio klandestinoa errazteagatik bilatzen zuten.