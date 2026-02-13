TRAFIKOA
Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak neguko bidezaintza planak aktibatu dituzte larunbat honetan

Zaparrada handiez gain, elur-kota 800 metrotik behera kokatuko da Arabako ekialdean. Nafarroa, berriz, elurra 500 metrora egitea espero da.

Elurra kentzeko makina Belaguan. Argazkia: EFE.
EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak neguko bidezaintza planak abiaraziko dituzte larunbat honetan.

Izan ere, Euskalmeten iragarpenaren arabera, EAEn elur-kota 1.000 eta 800 metro artean kokatuko da, eta maila horretatik behera egongo da Arabako ekialdean.

Agentziak aurreikusi duenez, zaparradak botako ditu egun osoan zehar. Egunaren lehen zatian, gainera, txingor-ekaitzak izan daitezke.

Egoera horren aurrean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak iragarri du larunbateko 00:00etan aktibatuta geratuko dela egun osorako neguko bidezaintza plana, jarraipen- eta informazio-fasean.

Halaber, Nafarroan, AEMET agentziak 500 metro inguruan elurra egitea aurreikusi du, eta alerta horiak aktibatu ditu lurralde osorako: euriteengatik kantauri isurialdean, elurteengatik Pirinioetan eta haizeagatik erdialdean eta Erriberan. 

Beraz, Foru Gobernuko Lurralde Kohesiorako Departamentuak elurra kentzeko 46 makina aktibatu ditu astebururako. Era berean, asteburu osoan zehar errepideetan zuhurtzia handiz jokatzea gomendatzen du, prezipitazioak, haizea eta izotz-plakak sor daitezkeelako.

