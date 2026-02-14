borrasca oriana
El embalse de Uribarri Ganboa está preparado para desembalsar agua tras llegar al 84,23% de su capacidad

Según han informado Iberdrola y la Confederación Hidrográfica del Ebro a los vecinos de los municipios cercanos mediante una nota, el embalse ha alcanzado cotas superiores a los 544,5 metros sobre el nivel del mar.
Las fuertes lluvias que ha provocado la borrasca Oriana en toda Euskal Herria han incrementado considerablemente el nivel del embalde de Uribarri Ganboa, en Álava, llegando al 84,23% de su capacidad y alcanzando, por lo tanto, la cota a la que están las compuertas.

Según han informado Iberdrola y la Confederación Hidrográfica del Ebro a los vecinos de los municipios cercanos mediante una nota, el embalse ha alcanzado cotas superiores a los 544,5 metros sobre el nivel del mar.

El embalse de Urrunaga también está también por encima del 80 % de su capacidad.

Por otro lado, las intensas precipitaciones han elevado el nivel de los ríos Zadorra, Alegría, Buesa Barrundia.., aunque sin preocupaciones.

