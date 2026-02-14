El embalse de Uribarri Ganboa está preparado para desembalsar agua tras llegar al 84,23% de su capacidad

Las fuertes lluvias que ha provocado la borrasca Oriana en toda Euskal Herria han incrementado considerablemente el nivel del embalde de Uribarri Ganboa, en Álava, llegando al 84,23% de su capacidad y alcanzando, por lo tanto, la cota a la que están las compuertas.

Según han informado Iberdrola y la Confederación Hidrográfica del Ebro a los vecinos de los municipios cercanos mediante una nota, el embalse ha alcanzado cotas superiores a los 544,5 metros sobre el nivel del mar.

El embalse de Urrunaga también está también por encima del 80 % de su capacidad.

Por otro lado, las intensas precipitaciones han elevado el nivel de los ríos Zadorra, Alegría, Buesa Barrundia.., aunque sin preocupaciones.