El embalse de Uribarri Ganboa está preparado para desembalsar agua tras llegar al 84,23% de su capacidad
Las fuertes lluvias que ha provocado la borrasca Oriana en toda Euskal Herria han incrementado considerablemente el nivel del embalde de Uribarri Ganboa, en Álava, llegando al 84,23% de su capacidad y alcanzando, por lo tanto, la cota a la que están las compuertas.
Según han informado Iberdrola y la Confederación Hidrográfica del Ebro a los vecinos de los municipios cercanos mediante una nota, el embalse ha alcanzado cotas superiores a los 544,5 metros sobre el nivel del mar.
Por otro lado, las intensas precipitaciones han elevado el nivel de los ríos Zadorra, Alegría, Buesa Barrundia.., aunque sin preocupaciones.
Te puede interesar
El viento derriba un árbol y parte del tendido eléctrico en Mendexa y deja Lekeitio sin línea telefónica
La carretera BI-2405, que une Berriatua con Lekeitio, permanece cortada desde anoche. El árbol ya ha sido cortado y retirado de la calzada, aunque se tardará más en restablecer el servicio telefónico.
Árboles caídos, desprendimientos y balsas de agua en las carreteras vascas a causa del temporal
En Bizkaia, la BI-2405, la vía que une Berriatua con Lekeitio, se encuentra cortada a la altura de Mendexa por la caída de un árbol y parte del tendido eléctrico. Además, varios puntos de la red secundaria de Bizkaia y Gipuzkoa están afectados por pequeños desprendimientos y presencia de agua en la vía. En Álava, se necesitan cadenas para circular por el puerto de Herrera.
Restablecida la circulación en la AP-8, a la altura de Galdakao, en sentido Bilbao
Dos personas han resultado heridas tras colisionar dos vehículos sobre las 09:30 horas. Por otro lado, la carretera BI-2405, en Mendexa, permanece cortada en ambos sentidos por la caída un árbol.
Aparece el cuerpo sin vida de una persona en el incendio de una chabola en Donostia
El incendio ha tenido lugar hacia las 18:00 horas en el barrio de Altza por causas que se desconocen.
El albergue donostiarra de La Sirena prestará servicio de forma permanente a las personas necesitadas
El albergue municipal ubicado en Ondarreta ha tenido hasta ahora un uso principalmente turístico, aunque en los últimos años, durante los meses de invierno ha permanecido cerrado al público en general y se ha aprovechado para recibir a las personas que se encuentran en plena calle, en noches en las que se han registrado temperaturas cercanas a los 0 ºC.
Alrededor de 175 bebés nacen con cardiopatía congénita cada año en Euskadi y el 85 % alcanza la edad adulta
Salud destaca que se requieren unidades altamente especializadas por su complejidad y evolución a lo largo de la vida.
Gobierno Vasco y Gobierno de Navarra activan los planes de vialidad invernal este sábado
Además de fuertes chubascos, se espera que la cota de nieve pueda bajar de los 800 metros en el este de Álava. En la zona de Pirineos de Navarra se prevén nevadas a los 500 metros.
El juez del caso Errejón descarta archivar y cita al exdiputado el 17 de febrero
El magistrado dice en su auto que "no ha lugar al sobreseimiento" y confirma que tiene "por no ratificada" la renuncia de Elisa Mouliaá, que sigue "ostentando la figura de acusación particular en el presente procedimiento".
La lluvia no ha podido con las ganas de fiesta de centenares de escolares en Bilbao
La lluvia ha obligado a suspender el tradicional desfile por las calles de Bilbao que varios centros escolares suelen celebrar cada año. Han trasladado la fiesta a los soportales de la Plaza Nueva donde han bailado al ritmo de la txaranga y han podido disfrutar de un chocolate caliente.