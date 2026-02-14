Albiste da
Denboralea |
Kutxabankeko kutxazainak |
Municheko segurtasun goi-bilera |

Oriana ekaitza

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Uribarri Ganboako urtegia husten hasi dira, bere edukieraren % 86ra iritsi ostean

17:30ean hasi dira Bilbo eta Gasteiz urez hornitzen dituen urtegia husten. Hain zuzen ere, segunduko 15 metro kubo ur botatzen ari da Zadorra ibaira. 

ULLIBARRI-GAMBOA

Uribarri Ganboako artxiboko irudia: Lazaro Gonzalez

author image

EITB

Azken eguneratzea

Uribarri-Ganboa urtegiko atea ireki dute ur-maila jaitsi dadin, euriteen ondorioz bere edukieraren % 86an baitzegoen arratsaldeko lehen orduan.

Ebroko Konfederazio Hidrografikoak jakinarazi duenez, 17:30ean hasi dira Bilbo eta Gasteiz urez hornitzen dituen urtegia husten. Hain zuzen ere, segunduko 15 metro kubo ur botatzen ari da Zadorra ibaira.

Izan ere, itsas mailatik 544,4 metrora egon da gaur egun osoan, eta 545,16 metoraino iritsi da arratsaldean.

Euriak atesenik emango ez duela ikusita, urtegiko ateak irekitzea erabaki dute.

Eguraldia Araba Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X