Hoy es noticia
Temporal |
Sin cajeros de Kutxabank este sábado |
Conferencia de Seguridad de Múnich |
Borrasca Oriana
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La caída de un árbol a la vía cerca de Ugao-Miraballes provoca retrasos en trenes de Larga Distancia y en la línea C-3 Bilbao

Adif ha señalado sobre las 17:10 horas que el siniestro estaba teniendo afectación en el servicio, con un retraso medio de 30 minutos en los trenes de Larga Distancia y en Cercanías de la línea C-3 de Bilbao.

 

Euskaraz irakurri: Laudio eta Ugao-Miraballes arteko zuhaitz baten erorketak atzerapenak eragin ditu distantzia luzeko eta aldiriko trenetan
author image

EITB

Última actualización

La caída de un árbol en la vía cerca de la estación de Ugao-Miraballes (Bizkaia) estaba provocando a las17:00 horas retrasos de alrededor de media hora en los trenes de Larga Distancia y en Cercanías de línea C-3 de Bilbao, según ha señalado Adif

Adif informaba, a través de las redes sociales, que la vía II entre Lloido y Miraballes estaba "interceptada" debido a la caída de un árbol sobre esta infraestructura.

Por su parte, el Departamento de Seguridad ha señalado que el incidente ha ocurrido a las 14:20 horas cuando se ha caído el árbol afectando a la catenaria, a 200 metros de Ugao-Miraballes. Un tren que circulaba por la zona ha tenido que parar y sus pasajeros han bajado y han ido andando esos metros hasta la estación. Según estas mismas fuentes, inicialmente se ha cortado la circulación, en sentido Bilbao, entre Llodio y Ugao-Miraballes.

Adif ha señalado sobre las 17:10 horas que el siniestro estaba teniendo afectación en el servicio, con un retraso medio de 30 minutos en los trenes de Larga Distancia y en Cercanías de la línea C-3 de Bilbao.

 

Accidentes de Trenes Llodio Sociedad Ugao-Miraballes

Te puede interesar

Donostiako La Sirena aterpetxeak modu iraunkorrean emango die zerbitzu beharra dutenei
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El albergue donostiarra de La Sirena prestará servicio de forma permanente a las personas necesitadas

El albergue municipal ubicado en Ondarreta ha tenido hasta ahora un uso principalmente turístico, aunque en los últimos años, durante los meses de invierno ha permanecido cerrado al público en general y se ha aprovechado para recibir a las personas que se encuentran en plena calle, en noches en las que se han registrado temperaturas cercanas a los 0 ºC.

Cargar más
Publicidad
X