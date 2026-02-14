La caída de un árbol en la vía cerca de la estación de Ugao-Miraballes (Bizkaia) estaba provocando a las17:00 horas retrasos de alrededor de media hora en los trenes de Larga Distancia y en Cercanías de línea C-3 de Bilbao, según ha señalado Adif

Adif informaba, a través de las redes sociales, que la vía II entre Lloido y Miraballes estaba "interceptada" debido a la caída de un árbol sobre esta infraestructura.

Por su parte, el Departamento de Seguridad ha señalado que el incidente ha ocurrido a las 14:20 horas cuando se ha caído el árbol afectando a la catenaria, a 200 metros de Ugao-Miraballes. Un tren que circulaba por la zona ha tenido que parar y sus pasajeros han bajado y han ido andando esos metros hasta la estación. Según estas mismas fuentes, inicialmente se ha cortado la circulación, en sentido Bilbao, entre Llodio y Ugao-Miraballes.

Adif ha señalado sobre las 17:10 horas que el siniestro estaba teniendo afectación en el servicio, con un retraso medio de 30 minutos en los trenes de Larga Distancia y en Cercanías de la línea C-3 de Bilbao.