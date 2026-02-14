Albiste da
Atzerapenak izan dira Laudio eta Ugao arteko tren zerbitzuan, zuhaitz bat trenbidera erori delako

Adifek jakinarazi duenez, gutxienez 30 minutuko atzerapenak izan dira arratsaldean.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Zuhaitz bat erori da arratsldeko lehen orduan Ugaoko tren geltokitik gertu, eta horrek arazoak eragin ditu tren zerbitzuan. 17:00ak jota, 30 minutu inguruko atzerapenak zeuden ibilbide luzeko eta aldirietako trenetan, Adifek jakitera eman duenez.

Sare sozzialen bidez zabaldu duen informazioaren arabera, 2. trenbidean, Laudio eta Ugao artean sortu dira arazoak, zuhaitza erori ostean.

Bestalde, Segurtasun Sailak zehaztu du 14:20an jazo dela ezbeharra, Ugaotik 200 metro ingurura. Handik gertu zegoen tren batek zerbitzua eten behar izan du, Bilborako noranzkoan, eta barruan zihoazen bidaiariak oinez joan behar izan dira geltokiraino.

 

