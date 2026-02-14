SOS Navarra ha activado el Nivel 0 del Plan de Emergencia ante el riesgo de que se produzcan inundaciones en la Comunidad Foral. La decisión, ha informado SOS Navarra, se ha tomado de acuerdo a la evolución del episodio de precipitaciones y el aumento de caudales de los ríos.



SOS Navarra ha atendido, entre las 13:00 y las 18:00 horas del sábado, alrededor de 30 incidentes relacionados con la luvia, sin que se hayan producido daños a personas ni afecciones a las carreteras de la red principal. Además, durante el mismo periodo, se han atendido alrededor de 60 incidencias relacionadas motivadas por la caída de ramas y árboles en calles y carreteras y por la presencia de balsas de agua.

En este momento, seis localidades navarras, entre ellas la capital Pamplona, se encuentran en prealerta por la subida del caudal de los ríos Arga, Ega, Arakil y Urederra, según los datos facilitados por el Gobierno Foral.

El Arga llega en Pamplona a los 2,19 metros de altura y registra un caudal de 208,30 m3/s y en Arazuri (Cendea de Olza), a 2,75 metros y 304,17 m3/s. Por su parte, el río Ega en Arquijas (Zúñiga) llega a 2,09 metros de altura y 75,26 m3/s; en Murieta, a 3,03 metros y 95,31 m3/s. El Arakil, a su paso por Etxarren, registra una altura de 3,95 metros y un caudal de 228,66 m3/l. Por último, el Urederra, en Baríndano (Amescoa Baja), llega a los 2,38 metros y 62,70 m3/s..

De hecho, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) prevé que, a lo largo de este sábado, los ríos Ega, Arga, Cidacos e Irati alcancen sus máximos. La Confederación destaca, no obstante, el efecto laminador que van a tener algunas presas durante este episodio de lluvias (Ebro, Ullibarri, Urrunaga, Eugui, Alloz, Itoiz y Yesa), que van a reducir los caudales del Ebro en aproximadamente 500-600 m3/s.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, Roncesvalles acumula 74 l/m2 de precipitaciones en las últimas 24 horas, Irurtzun 65,4, Irurita 64,6, Esteribar (embalse de Eugui) 63,8 y Areso 62,6. En Pamplona se ha llegado a los 39,1 l/m2.



El río Sadar se ha desbordado bajo el puente de la avenida Zaragoza, en el parque fluvial, y se ha cortado además el camino al Club Natación, así como el acceso al parking de Corralillos. Además, las policías municipales de Pamplona y Burlada han cortado el camino de entrada a esta última localidad. En estos momentos la carretera NA-30, en el kilómetro 0,200, también en Pamplona, se encuentra cortada en ambos sentidos, ha señalado la Policía Foral.

La Policía Municipal recomienda en redes sociales no acercarse a la orilla del río ni acceder a zonas inundadas ni a pasarelas o puentes si están cortados.