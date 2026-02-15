Buscan en el río Bidasoa al presunto autor de un intento de robo en Irun

Efectivos de emergencia buscan esta mañana a un hombre, presunto autor de un robo con fuerza perpetrado en Irun (Gipuzkoa), que ha saltado al río Bidasoa, entre el puente de Behobia y la Isla de los Faisanes y, al parecer, ha desaparecido en el agua.

Efectivos de Bomberos, Cruz Roja, junto a las patrullas de Protección Ciudadana de Irun, han comenzado a buscar en la zona donde ha desaparecido la persona, teniendo en cuenta la fuerza de la corriente en el río por las últimas lluvias y la nula visibilidad. Salvamento Marítimo ha enviado, en un primer momento, el helicóptero Helimer, para una revisión desde el aire.

Los hechos han comenzado a las 01:34 horas en la localidad guipuzcoana, cuando una persona ha avisado a la Ertzaintza de que dos hombres estaban forzando las cajas del dinero en la zona de lavado de vehículos, junto a una estación de servicio.

Patrullas de la Ertzaintza se han dirigido al lugar del aviso y han observado salir corriendo a los dos presuntos autores. Uno de ellos ha saltado al río y el otro, un hombre de 31 años ha sido detenido ha sido detenido acusado de un presunto delito de robo con fuerza en grado de tentativa. En el registro preventivo, los agentes le han encontrado una tableta de 100 gramos de hachís, por lo que también ha sido investigado por un presunto delito contra la salud pública.

La Ertzaintza también ha avisado a las autoridades de Iparralde a través del CCPA, el Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Hendaia.