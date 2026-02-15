GIPUZKOA
Irunen ustez lapurreta saiakera egin eta bere burua uretara bota duen gizon baten bila ari dira Bidasoa ibaian

Gertakaria bart jazo da, Gipuzkoako udalerrian. Herritar batek bi gizon ikusi ditu ibilgailuak garbitzeko gune batean lapurreta egiten, eta ertzainak heldu direnean, horietako batek uretara egin du salto; bestea, 31 urteko gizasemea, atxilotu egin dute.

Larrialdi zerbitzuak Irunen uretara salto egin duen gizon baten bila ari dira Bidasoa ibaian. Gipuzkoako udalerri horretan ustez lapurreta saiakera egin duen pertsonetako bat omen da, eta Ertzaintzak harrapatuko zuela ikusita, uretara bota du bere burua Behobiako zubiaren eta Faisaien uhartearen artean. Salto egin ostean, desagertu egin da. 

Gertakariaren berri izan eta berehala aktibatu dituzte larrialdi baliabideak. Suhiltzaileak, Gurutze Gorria eta Irungo Herritarren Babeserako baliabideak bertaratu dira. Azken egunotako euriteak tarteko, Bidasoa ibaia oso hazita dator eta ikuspen eskasa dago. Hori dela eta, Itsas Salbamenduak Helimer helikopteroa bidali du, miaketa airetik egiteko.

Gertakariak 01:34an hasi dira Irunen. Pertsona batek Ertzaintzari jakinarazi dio bi gizon diru-kutxak indarrez irekitzen ari zirela ibilgailuak garbitzeko gune batean, gasolina zerbitzugune batetik gertu. 

Ertzaintzaren patruilak bertaratu direnean, ustezko bi egileak korrika ateratzen ikusi dituzte. Horietako batek Bidasoa ibaira salto egin du eta desagertu egin da. Bestea, 31 urteko gizona, atxilotu egin dute, indarra erabiliz lapurreta egiten saiatzea egotzita. Gainera, prebentziozko miaketa batean, 100 gramo haxix atzeman dizkiote, eta, hori dela eta, osasun publikoaren aurkako ustezko delitu batengatik ere ikertuko dute.

Ertzaintzak Ipar Euskal Herriko agintariei ere eman die abisua, Polizia eta Aduana Lankidetzarako Hendaiako Zentroaren bidez.

