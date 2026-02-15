GIPUZKOA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Buscan a un hombre tras caer al río Bidasoa

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gizon baten bila ari dira Bidasoa ibaira erori ostean
author image

EITB

Última actualización

Los servicios de emergencias han activado el dispositivo de búsqueda a primera hora de este domingo, para localizar a un hombre que ha caído al agua, en Irun. El río baja con un elevado caudal debido a las intensas precipitaciones de los últimos días.

Gipuzkoa Comunidad Autonóma Vasca Personas Desaparecidas Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X